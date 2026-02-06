Un total de 83 aspirantes compiten desde este sábado por diez plazas de bombero conductor en Santander

Archivo - Parque de Bomberos de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 83 personas competirán desde este sábado, 7 de febrero, por diez plazas de bombero conductor para el Servicio de Extinción de Incendios en Santander, mediante el sistema de oposición y turno libre.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria acogerá este sábado, a partir de las 10.00 horas, el primero de los ejercicios del proceso convocado por el Ayuntamiento de Santander.

El primer ejercicio consistirá en una prueba de conocimientos sobre la capacitación profesional que requiere el puesto, de 70 minutos de duración, ha informado el Ayuntamiento.

Posteriormente, los aspirantes deberán superar un estudio psicotécnico, una prueba de aptitud física y otra de carácter práctico y conducción.

El concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha deseado suerte a todos los aspirantes y ha puesto en valor "la exigencia de un proceso que busca seleccionar a los mejores profesionales para un servicio fundamental para la ciudad".

Asimismo, ha destacado que esta prueba se sumará a la celebrada el pasado sábado dentro del proceso selectivo para incorporar nueve bomberos, al que concurren 434 aspirantes.

El cuerpo municipal de bomberos cuenta actualmente con alrededor de un centenar de efectivos, cifra que se verá incrementada con las incorporaciones derivadas de los procesos selectivos en marcha.

Portilla ha subrayado que el proceso que se inicia este sábado se enmarca "en la planificación para seguir fortaleciendo los servicios públicos municipales, especialmente aquellos vinculados a la seguridad y la atención a emergencias".

"El Ayuntamiento mantiene un compromiso firme con la mejora continua de los recursos humanos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con el objetivo de optimizar la capacidad operativa y la respuesta ante situaciones de emergencia en la ciudad", ha asegurado.