Trabajadores del INSS reclaman en Santander un 20% más de personal y la jornada de 35 horas

Concentración en el INSS. - EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 80 trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social se han concentrado este miércoles frente a la sede del INSS en Santander para reclamar "mejoras en todos los niveles", principalmente más personal y el "cumplimiento de los acuerdos" como la jornada laboral de 35 horas.

En concreto, han indicado que, aproximadamente, de los 550 trabajadores que tiene la Seguridad Social en Cantabria "faltaría un 20%", lo que "impide dar unos trámites ágiles a los ciudadanos".

La delegada de UGT y presidenta de la Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, Carmen Ruiz; la responsable de CCOO en la AGE de Cantabria, Yasmina Flores-Gispert; y su homólogo de CSIF, Rubén Diéguez, han denunciado, en declaraciones a la prensa, que a día de hoy la Administración "no está cumpliendo" los acuerdos suscritos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2018 y 2023 y, además, "falta mucho personal".

Han subrayado la falta de personal es "grandísima" y la oferta de empleo público es "insuficiente", puesto que "se jubila muchísimo más personal del que entra".

También han citado otras demandas como el teletrabajo, el ahorro energético o la jornada laboral de 35 horas, que las entidades de la Seguridad Social "se lo están pasando por encima".

En cuanto a la resolución de las 35 horas, han censurado que son el único organismo de toda la AGE que "no tiene firmado el calendario del acuerdo".

Del mismo modo, han criticado que "solo" cuentan con un día de teletrabajo y, además, el Ministerio "no se viene a bien a negociar nada", como sucede con los horarios. "A nosotros como agentes sociales no nos tiene en cuenta para nada", han lamentado los sindicalistas.

También han reclamado más medios para hacer una tramitación "eficaz" de cara al ciudadano, como el ingreso mínimo, las prestaciones, las incapacidades temporales, o la jubilación.

En este sentido, se han referido a la necesidad de hacer un "relevo generacional" para transmitir los conocimientos al personal de nuevo ingreso y que los ciudadanos en un futuro "no se vean perjudicados por una tramitación más lenta".

Finalmente, han avanzado que, según cómo vayan las negociaciones con la Administración, tienen previsto llevar a cabo más movilizaciones de cara a septiembre.

La concentración en la capital cántabra se enmarca en el calendario de protestas convocado por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG, de 11.00 a 11.20 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades.