Los trabajadores de Santa Clotilde reclaman la ampliación de la plantilla y mejoras salariales

Concentración de los trabajadores de Santa Clotilde - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde se han concentrado este jueves frente a la puerta principal del centro sanitario para reclamar la ampliación de la plantilla y mejoras salariales, ya que el centro se encuentra con una ocupación "cercana al 100%", lo que ha incrementado la carga laboral "de forma sostenida", pero sin una adaptación "real" del personal, porque a los 220 trabajadores con los que cuenta habría que añadir "mínimo 15 personas más".

Así lo ha manifestado la presidenta del comité, Inmaculada Martínez, quien ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que ante el incremento del trabajo "lo más imprescindible" es el refuerzo del personal sanitario y administrativo, que es el que lleva "el mayor peso" del trabajo tanto en quirófanos como en plantas.

Además, ha censurado que Santa Clotilde cuenta con ratios "muy generales", hay falta de categorías o que las que existen son "muy escuetas"; y que las infraestructuras están "muy anticuadas" y provocan "problemas físicos y psicosociales" a la plantilla, una situación que "colapsa" a los empleados porque "no tenemos espacios para trabajar".

En este sentido, la líder sindical ha detallado que la mejora de salario es "tan urgente como la bajada de ratios", ya que "para todo lo que hacemos merecemos bastante más". Por ello, le parece "escasa" la actualización anual respecto al IPC.

Convocados por el comité de empresa (CCOO y UGT) y tras una pancarta bajo el lema 'Por una negociación colectiva justa y digna', los empleados han entonado cánticos como "Menos jornada, más dinero", "No hay empresa sin trabajadores", "La vocación no paga facturas" o "No me pagan lo que valgo".

Además, el comité ha anunciado que planteará nuevas movilizaciones -no descarta la huelga- y serán los trabajadores "sin tardar" los que decidan el siguiente paso. "Mientras la junta directiva esconde la cabeza, tendremos que sacarla nosotros", ha manifestado al respecto Martínez.