Trabajadores del SERCA se concentran en el Pleno de Torrelavega para exigir su adhesión al convenio municipal

Protesta de los representantes sindicales del SERCA en el Pleno de Torrelavega - CCOO

TORRELAVEGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y delegados del Comité de Empresa (CCOO, UGT y CSIF) del Centro Especial de Empleo (SERCA) de Torrelavega han protestado este martes en el Pleno del Ayuntamiento para exigir la adhesión de sus 130 empleados al convenio del Patronato Municipal de Educación, al que están integrados orgánicamente aunque vinculados por su propio convenio colectivo.

Bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Igualdad real para el SERCA', esta reivindicación "justa" se ha realizado con motivo del punto 3 del orden del día.

Éste recogía la actualización del acuerdo de adhesión del personal laboral del Patronato --Escuela Municipal Anjana y Servicio de Educación Especial-- al convenio laboral del Consistorio, excluyendo expresamente a los empleados del SERCA. Este punto ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos.

Entre los concentrados se ha encontrado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, quien en declaraciones a Europa Press ha lamentado que este punto se ha votado "sin debate" y que ningún grupo "se haya posicionado" al respecto.

Ha explicado que esta protesta busca equiparar a los empleados del SERCA --que realizan labores de jardinería y consejería--, a los demás trabajadores del Patronato, tanto socialmente como económicamente. Algo que llevan reivindicado "año y medio" y que, incluso, les llevó a manifestarse y concentrarse durante las fiestas de la Patrona.

Aunque la sindicalista ha reconocido que se ha producido algún avance, como en la relación de los puestos de trabajo, ha advertido que el Comité de Empresa, en consenso con la mayoría de los empleados, "pisará el acelerador" para conseguir la adhesión antes de la celebración de las elecciones de 2027. Para ello, no descarta ir a la huelga.

Según ha detallado, la aprobación del acuerdo de adhesión al convenio de este martes es un "mero" trámite, ya que se trata de una renovación.

Así, se ha suscrito por un periodo de tres años que expira el 31 de diciembre de 2028. También se prevé que, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, la cual asumirá las funciones de interpretación y desarrollo de lo acordado.

Igualmente, está previsto que este miércoles se celebre una reunión de negociación entre el Consistorio y los sindicatos, aunque Sánchez no cree que se vaya a tratar este tema.