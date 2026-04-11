Tradición, cultura y excelencia gastronómica se unen en el 42º Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso

Acto institucional del 42º Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tradición, cultura y excelencia gastronómica se han unido este sábado en el 42º Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso de Cantabria, que ha nombrado a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, como Cofrade de Honor en un acto institucional que ha tenido lugar en el Paraninfo de La Magdalena de Santander. El evento ha reunido a cerca de 130 participantes procedentes de España y Portugal.

También se ha investido al portugués Pedro Simoes y como cofrades de número a Antonio Santamaría (La despensa de Toñín) y Manuel Arroyo.

Además, en el acto se ha reconocido la labor de profesionales y establecimientos vinculados al sector como Casa Lita y La despensa de Sergio.

Susinos ha expresado su emoción y agradecimiento por el nombramiento y ha asegurado que "es un día profundamente especial para mí".

"Hoy me siento aún más cerca de mi tierra, de nuestra gente y de nuestras raíces", ha remarcado la consejera, para quien la Cofradía es "un emblema de lo que somos como comunidad, de nuestra cultura, nuestra tierra y nuestra gastronomía".

Así, ha puesto el acento en el trabajo del sector quesero, cuyo reconocimiento a todos los niveles es "fruto del esfuerzo de ganaderos, productores, cooperativas y de esta Cofradía, que ha mantenido vivo el legado de nuestros quesos", ha ensalzado.

Asimismo, Susinos ha destacado la proyección internacional del producto, que ha calificado como "un embajador" que "cruza fronteras y es reconocido por su calidad y autenticidad".

Finalmente, ha resaltado el compromiso institucional con el sector y el valor colectivo del galardón al insistir en que "este reconocimiento no es solo mío, es de todos los que trabajan día a día en el campo, en las queserías y en los mercados para que Cantabria siga siendo sinónimo de calidad".

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia del relevo generacional pues "el futuro está en manos de los jóvenes" y ha reafirmado su compromiso para seguir trabajando de cara a garantizar la continuidad de este legado.

En el acto han estado presentes la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el gran maestre de la Cofradía, Adolfo Izaguirre; además de otros miembros de esta agrupación.

CAPÍTULO INTERNACIONAL

El 42º Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso de Cantabria ha reunido en Santander a 24 agrupaciones gastronómicas y ha contado con un variado programa que ha incluido, entre otras actividades, la recepción de cofradías, el desfile en traje de ceremonia, la tradicional misa en la Iglesia de San Francisco, la ofrenda al monumento 'La Quesera' y promoción del queso cántabro, como degustaciones abiertas al público.

La jornada ha culminado con un encuentro institucional y una comida de hermandad en el Gran Casino de El Sardinero, en la que los asistentes han podido seguir poniendo en valor uno de los productos más representativos de la gastronomía cántabra, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.