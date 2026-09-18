El tráfico bajo el arco de Faro Santander sigue cerrado y el Ayuntamiento está "a la espera" de la resolución del juez

Señal de prohibido el paso bajo el arco de Faro Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico bajo el arco de Faro Santander continúa cerrado este viernes, 18 de septiembre, fecha hasta la cuál no podía restablecerse la circulación con motivo de la apertura del centro cultural, según el Ayuntamiento, que ha indicado que permanece "a la espera" de la resolución del juez tras pedir que se revocaran las medidas cautelares sobre el restablecimiento provisional del tráfico con motivo de la denuncia de Izquierda Unidad (IU).

Según ha señalado la alcaldesa, Gema Igual, a preguntas de la prensa, en la actualidad hay varios recursos judiciales pendientes y, con motivo del periodo alegaciones, que se están "sobreponiendo", "no se han agotado plazos".

De esta forma, Igual ha indicado que el permiso está "blindado" y, además, cree que el juez también tiene que ver que, en este caso, se ha actuado como se venía haciendo hasta ahora, por ejemplo en la calle Rubio, donde con la licencia de obra se eliminó el tráfico.

No obstante, ha apuntado que el expediente solicitado "ya está hecho" y, además, desde el Ayuntamiento se ha cuestionado a Vialidad y a Tráfico "qué habría que hacer" en caso de tener que restablecer el tráfico en la zona, como la instalación de señales.

A esto se suma, ha defendido la regidora, que "no hay residentes", la programación de invierno del autobús "no pasa por ahí" y los servicios de emergencias "ya están autorizados para pasar".

Finalmente, Igual ha añadido que solo ha habido "un modificado" de la obra, no varios, cuyo documento "ha ido engordando" y se cerró en agosto de 2026.

CRUCE DE RECURSOS

El titular de la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander estimó el pasado 2 de septiembre las medidas cautelares solicitadas por IU y acordó la reapertura provisional al tráfico rodado del vial de la calle Marcelino Sanz de Sautuola, que discurre bajo el arco del Banco Santander.

El tránsito sería sobre la plataforma existente y con la señalización que se determine por el Ayuntamiento, para permitir así el paso del transporte público (línea 5C2 del TUS), taxis, vehículos sanitarios, de reparto de mercancías y de residentes.

A continuación, el Ayuntamiento solicitó al juez la revocación de las cautelares acordadas e indicó que, con independencia de esta petición y de la tramitación del procedimiento, la circulación no podría restablecerse hasta el 18 de septiembre, debido a "diferentes circunstancias de ocupación de la vía pública" relacionadas con la apertura del nuevo centro cultural.

Posteriormente, IU solicitó al juzgado la ejecución forzosa del auto que ordenaba la reapertura provisional del tráfico bajo el arco de Faro Santander e instó a requerir al Ayuntamiento un plazo máximo de 24 horas para cumplirlo. Asimismo, impugnó el acuerdo de la Junta Local en el Ayuntamiento con el que, en su opinión, el PP intentaba "dar cobertura a posteriori" al cierre del tráfico bajo el arco.

Igual ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la exposición COLERE, en el centro cultural Doctor Madrazo.