El tráfico del carril derecho del túnel de Torrelavega se corta de lunes a viernes hasta final de octubre

Se restringe el paso de transportes especiales de más de 4 metros de anchura, que tendrán que desviarse

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cortado el tráfico del carril derecho del túnel de Torrelavega sentido Bilbao/Palencia de lunes a viernes hasta el 31 de octubre. Las afectaciones han comenzado esta noche.

Así lo ha informado hoy en un comunicado el departamento de Óscar Puente, que está ejecutando las obras de modernización de los túneles de Caviedes, Hoz, Torrelavega (en la A-8), Gibaja y Limpias (en la carretera N-629), financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un importe total de 13,13 millones de euros.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirá, de lunes a viernes desde las 00.00 horas de los lunes hasta las 13.00 horas de los viernes, el corte del carril derecho del tubo sentido Bilbao/Palencia. Estas afectaciones han comenzado esta noche y durarán, previsiblemente, hasta el viernes 31 de octubre.

Los trabajos se ejecutarán a lo largo del túnel, por lo que el área de inicio de los trabajos discurre desde la boca de entrada hasta la boca de salida.

Como consecuencia de la ocupación física de la obra, la anchura libre para el paso de vehículos por el túnel se verá reducida a cuatro metros, por lo que los transportes especiales que superen estas dimensiones se verán obligados a desviarse por la salida anterior al túnel (Salida 230) hacia la A-67a sentido Santander.

En el desarrollo de estas actuaciones, se va a ejecutar la red de vertidos contaminantes en el tubo dirección Bilbao/Palencia del túnel de Torrelavega, situado entre los kilómetros 229 y 230 de la A-8.