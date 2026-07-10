El tráfico del Puerto de Santander crece un 1,3% en el primer semestre del año y alcanza las 3,5 toneladas

Puerto de Santander - APS

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander ha obtenido un tráfico total de 3,5 millones de toneladas contabilizadas en el primer semestre del año y ha experimentado un crecimiento del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Con ello, la dársena santanderina continúa la tendencia al alza de su actividad y eleva el acumulado anual hasta los 7,2 millones de toneladas, según ha informado este viernes la Autoridad Portuaria de Santander (APS) en un comunicado.

Durante los seis primeros meses del año la mercancía general, que representa el 54% de la mercancía total que pasa por el puerto, se incrementó en un 0,7%, mientras que los graneles líquidos lo hicieron en un 3,5% y los sólidos en un 2%. Destaca el repunte de estos últimos, especialmente en el tráfico de agroalimentarios.

También es reseñable el crecimiento del tráfico de contenedores, que se situó en 85.770 TEU's, un 7% más que en el primer semestre de 2025 y el de los automóviles, con 174.503 unidades y un 3,4% más que durante los seis primeros meses del pasado ejercicio.

Por su parte, el tráfico interanual en el puerto, entre julio de 2025 y junio de 2026, ascendió a 7.197.319 toneladas, lo que sitúa a la infraestructura cántabra un 1,4% por encima del mismo periodo del año anterior.

El presidente de la APS, César Díaz, ha indicado que esta cifra supone "el mantenimiento de una tendencia alcista sostenida en el tiempo" que sitúa a la infraestructura cántabra "en la senda correcta para conseguir un puerto de ocho millones de toneladas".

Para ello, ha hecho hincapié en que la planificación en la gestión y un "importante" compromiso inversor en infraestructuras, digitalización y sostenibilidad para mejorar el servicio a los clientes "son la clave".

Además de destacar algunas de las obras que se están realizando en la infraestructura, como la construcción del muelle de Raos 6, la ampliación del silo de automóviles o el aumento de capacidad en Raos 2, así como de otras intervenciones como la remodelación del control de entrada a los muelles de Maliaño o el equipamiento del control fronterizo; ha afirmado que el objetivo de la APS es "seguir aumentando la capacidad y eficiencia" de sus instalaciones, "avanzar" en la sincromodalidad y "mejorar" su oferta en los muelles públicos.

Todo ello, para crear "las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones y generar más actividad económica, empleo y riqueza para la región", ha concluido Díaz.