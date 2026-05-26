Un tramo de Marqués de la Hermida se cortará al tráfico el miércoles por la noche para retirar señales

Archivo - Vista área de la zona de Marqués de la Hermida - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la calle Marqués de la Hermida de Santander se cortará al tráfico este miércoles por la noche para realizar trabajos de retirada de pórtico de señales de tráfico.

En concreto, se trata del tramo comprendido entre las calles Armada Española y Juan de Santander. El corte comenzará a las 22.00 horas de este miércoles, 27 de mayo, y finalizará a las 08.00 horas del jueves, día 28, ha informado el Ayuntamiento.

En nota de prensa, el Consistorio ha lamentado las molestias ocasionadas y ha pedido disculpas a los vecinos afectados.