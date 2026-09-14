Transportes avanza en la conexión de Burgos y Cantabria con la aprobación provisional de un nuevo tramo en la A-73

Transportes somete a información pública el trazado en Palencia de la autovía A-73 con una inversión de 146,1 millones - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado con carácter provisional y someterá a información pública la construcción de un nuevo trazado de seis kilómetros en la A-73 que conectará Burgos y Aguilar de Campoo. Esta futura autovía va a mejorar la comunicación de la zona oriental de Castilla y León y Cantabria y enlazará la A-1, que discurre de Madrid a Irún, con la A-67, Cantabria-Meseta.

El nuevo tramo, con un kilómetro y medio que se desarrollará a lo largo de la A-67 mediante ramales de enlace, dará continuidad al eje A-73 entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia, y será una alternativa a la N-627 que permitirá reducir los tiempos de recorrido y mejorar la seguridad vial.

El presupuesto estimado para esta actuación es de 146,1 millones de euros (IVA incluido) y su anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, ha informado el Ministerio.

La obra incluirá la construcción de dos calzadas compuestas por dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes exteriores de 2,50 metros; y la reposición de la carretera N-627 a través de un paso superior sobre la autovía A-67 para dotar de continuidad al itinerario entre el núcleo urbano de Aguilar de Campoo y la actual estación de ferrocarril.

También se han previsto construcciones singulares de alta capacidad como un falso túnel de Valdivia, con una longitud de 200 metros y 4 viaductos independientes con longitudes que oscilan entre los 270 y 460 metros.

Con su aprobación el departamento de Óscar Puente quiere impulsar el avance de la A-73 en las provincias de Burgos y Palencia. Así, se une a la puesta en servicio del tramo entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdivia y las obras entre Quintanaortuño y Montorio, actualmente en ejecución.