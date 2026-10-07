Trasladada leve al Hospital de Laredo tras salirse de la vía un vehículo en la A-8 en Liendo

Salida de vehículo en la A-8 en Liendo - 112

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve y ha tenido que ser trasladada por el 061 al Hospital de Laredo tras salirse de la vía el vehículo en el que iba, en el kilómetro 162 de la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Liendo.

Bomberos del Gobierno de Cantabria han excarcelado a la afectada y han colaborado con los sanitarios en su trasvase a la ambulancia, y con agentes de la Guardia Civil en la retirada del turismo de la vía, ha informado el 112 en su cuenta de X.