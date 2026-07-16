Trasladada a Vadecilla una mujer de 79 años tras caer por un terraplén de unos 4 metros en Camaleño - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 79 años ha sido trasladada este jueves al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, tras caer por un terraplén de unos cuatro metros cuando paseaba por el camino entre Cosgaya y Espinama, en el municipio de Camaleño.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió aviso del suceso y movilizó a los bomberos del Gobierno de Cantabria, que se desplazaron al lugar y trasladaron a la mujer en una camilla hasta un claro, donde fue atendida por el médico del helicóptero del Ejecutivo.

Una vez izada con grúa a la aeronave, ha sido traslada al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y de ahí, en ambulancia, a Valdecilla.