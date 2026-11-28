Un coche de la Guardia Civil y una ambulancia. - DYA CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada en la madrugada de este sábado desde Castro Urdiales hasta el Hospital de Valdecilla por una agresión con arma blanca en la calle La Rúa.

En la red social X, DYA Cantabria ha explicado que, a la 1.40 horas, recibieron un aviso por una agresión con arma blanca durante las Fiestas de San Andrés, por lo que enviaron una ambulancia básica.

Tras llegar a la zona, tuvieron que avisar a una unidad de Soporte Vital Avanzado del 061, que se hizo cargo de la continuidad asistencial y del traslado al centro hospitalario de Santander.

También intervinieron la Policía Local de Castro Urdiales y la Guardia Civil.