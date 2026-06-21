Una treintena de coches recorre Torrelavega y Santander en rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones

Una treintena de coches recorre Torrelavega y Santander para protestar contra la Zonas de Bajas Emisiones - VOX

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 31 coches, según la Policía de Santander, --casi un centenar, según la organización-- han recorrido este sábado las principales calles de Santander y Torrelavega para protestar contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), convocados por Vox y el sindicato Solidaridad.

En la marcha, han participado los portavoces de Vox en Santander y Torrelavega, Laura Velasco y Roberto García Corona, respectivamente, y el secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha informado en una nota de prensa.

Velasco ha anunciado que en el próximo Pleno la formación llevará una iniciativa para que el Ayuntamiento de Santander inste al Gobierno de España a derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y suspenda la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

"Pedimos también, y aquí es donde el Partido Popular debe retratarse, que se anulen todas las multas impuestas hasta el momento", ha añadido, al presentarse como "el único partido" que se opone a la ZBE en Santander.

Por su parte, De la Fuente ha afirmado que "la normativa europea que exige adoptar medidas para mejorar la calidad del aire y no obliga a imponer ZBE en España. La normativa española de cambio climático sí las impone, pero tampoco obliga a sancionar". "Es una medida recaudatoria que ataca directamente al bolsillo de las familias trabajadoras, porque no todas pueden permitirse cambiar de vehículo", ha añadio.

Asimismo, ha asegurado que Solidaridad ha sido "el único sindicato de toda España" que se ha opuesto a este "despropósito" e incluso "hemos conseguido que ayuntamientos como los de Albacete o Málaga estén ya rectificando porque ven que la gente se les echa encima".

Por último, García Corona ha afirmado que es una medida "profundamente injusta. Hay muchos vecinos que no pueden cambiar de vehículo y que están siendo afectados por una norma que, además, no está logrando reducir la contaminación".

"Los últimos datos oficiales han mostrado que la contaminación ha aumentado en Torrelavega desde la aplicación de la ZBE, ya que la gente busca aparcamiento porque no puede entrar al centro, circula durante más tiempo y permanece más tiempo en el coche que si pudiera acceder directamente. Por tanto, los datos medioambientales son peores", ha agregado.