Los trenes de la línea Santander-Lierganes registran suspensiones y demoras por una avería en Astillero

Archivo - Tren de Cercanías de Cantabria en la estación de Renfe-Feve de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C3 Santander-Lierganes registran a primera hora de este martes suspensiones y demoras por una avería de la infraestructura en Astillero.

Las demoras alcanzan entre 20 y 30 minutos entre Santander y Liérganes y se ha suspendido el tren con salida programada a las 9.00 horas de Santander a La Cantábrica. La siguiente circulación está prevista a las 9.15 horas, ha informado Renfe a los viajeros.

Igualmente se ha suspendido el tren con salida programada a las 9.30 horas de La Cantábrica a Santander y el siguiente será a las 10.02 horas.

Además, en la Línea C1 se han suspendido trenes por reajuste del servicio entre Bárcena y Reinosa y Renfe ha habilitado transporte alternativo por carretera.

Se trata de los programados con salida a las 8.14 horas de Santander; a las 8.52 horas de Reinosa, y a las 9.57 de Santander.