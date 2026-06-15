Tres implicados en la pelea mortal del sábado en Santander pasan hoy a disposición judicial

Policía Nacional en la zona de ocio de Santander - CNP

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres presuntos implicados en la pelea mortal de la madrugada del sábado en la zona de ocio nocturno de Santander, en la que falleció un joven colombiano, pasarán este lunes a disposición judicial, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Se trata de los dos detenidos por la Policía Nacional en la zona tras los hechos, por su presunta participación en los mismos, y un tercer hombre que se ha personado después de manera voluntaria, han precisado fuentes personadas a esta agencia.

Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, donde se encuentra a la espera de que, previsiblemente, lo largo de esta mañana comparezcan ante la autoridad judicial.

El día de la reyerta, sobre las 4.25 horas del sábado 13 de junio, estaba de guardia la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

La chico agredido murió desangrado, tras sufrir una herida en el tórax compatible con arma blanca durante una pelea, tras la cual los agentes arrestaron a dos hombres por su supuesta participación.

Ocurrió sobre las cuatro y media de la madrugada en la calle Gándara de la ciudad y los policías localizaron a la víctima en las inmediaciones de un local nocturno, tumbada en el suelo y sangrando abundantemente por una herida en el tórax, compatible con arma blanca.

Por ello, avisaron de urgencia a los servicios sanitarios, que llegaron poco después para asistir al joven, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía activo el correspondiente protocolo, con la presencia de agentes especializados en investigar este tipo de sucesos, y de la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver.

La investigación continúa abierta aunque fuentes cercanas a los hechos no esperan en principio que haya más detenidos por lo ocurrido.