Tres oficinas de Correos en Cantabria atenderán las subsanaciones de la regularización de migrantes

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SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de Correos de Alfonso XIII y Cuatro Caminos, en Santander, y la de Torrelavega son los puntos de atención presencial habilitados en Cantabria para atender presencialmente las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Los interesados podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre, sin necesidad de cita previa y en los horarios establecidos, que pueden consultarse en la página web www.correos.es.

En un comunicado, Correos ha especificado que los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la entidad ha destacado que continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de junio.

Por último, Correos ha incidido en que esta colaboración en la admisión de subsanaciones forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública, ha indicado.