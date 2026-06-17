Tres oficinas de Correos en Cantabria facilitan a migrantes la presentación de solicitudes de regularización

Archivo - Oficina principal de Correos en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres oficinas de Correos en Cantabria colaboran desde el 20 de abril en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026 publicado en el BOE el 15 de abril de 2026, que regula este procedimiento.

Hasta el 30 de junio, estas oficinas, ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, permiten la presentación presencial de solicitudes de regularización. En Cantabria, la Oficina Principal de Alfonso XIII, junto a la de Cuatro Caminos y la de Torrelavega están habilitadas para esta tramitación, ha informado este miércoles la entidad postal.

Para acceder al servicio es imprescindible obtener previamente cita a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060. Después, las personas interesadas podrán presentar su solicitud junto con la documentación requerida en las oficinas habilitadas.

Esta medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses. Asimismo, deberán carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

Toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluidos los requisitos y la documentación necesaria, puede consultarse en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a través del teléfono de información de la Administración General del Estado 060.

Las oficinas de Correos habilitadas para este proceso han sido seleccionadas en coordinación con el Ministerio, teniendo en cuenta las estimaciones de demanda y las necesidades en materia de extranjería en cada provincia.

Asimismo, los profesionales de Correos que participan en este procedimiento han recibido formación específica para garantizar una atención adecuada, incluida la posibilidad de actuar en representación de las personas interesadas en la tramitación de sus solicitudes.