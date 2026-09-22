Tres restaurantes cántabros devuelven a socios de FACUA lo cobrado por el pan por no estar incluido en sus cartas

Cesta de pan - FACUA

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez restaurantes, tres de ellos en Cantabria, han devuelto a socios de FACUA el dinero que les cobraron por el pan al no venir especificado en sus respectivas cartas. Además, una decena de establecimientos, dos cántabros, han modificado sus cartas tras recibir una denuncia de la asociación para especificar que cobran un importe adicional por el pan.

Los restaurantes de la comunidad que han reembolsado el dinero son Emma, en Suances (15 euros), La Primera, en Santander (4,8 euros), y El Palacio, en Torrelavega (3 euros).

También lo han hecho Pide por esa Boquita (5,8 euros), El Trébol (5,1 euros), Pedro Olivar (3,8 euros) y Talavera Gastronomía (3 euros), todos ellos en Valladolid; DeAtún, en Madrid (4 euros), y en Asturias, La Corte de Pelayo, en Oviedo (4 euros) y restaurante As de Picas en Gijón (2,3 euros).

Del mismo modo, diez restaurantes han hecho modificaciones en sus cartas después de recibir reclamaciones de FACUA advirtiéndole del incumplimiento de la ley al cobrar por un producto que no aparecía en carta. En Cantabria son la Hostería de Boo y Emma.

También, The Macanudo, El Cortijo, El Trébol y Pedro Olivar, en Valladolid; en Madrid, DeAtún, Papagena y ABYA, y en Asturias, La Corte de Pelayo.

FACUA Castilla y León ha presentado reclamaciones contra todos estos establecimientos entre los años 2023 y 2026. Anteriormente, la asociación ya llevó a tribunales a un restaurante de Valladolid y a otro de Almería por negarse a devolver a unos socios el dinero cobrado por el pan. Ambos terminaron reembolsando la cantidad que habían cobrado por no tenerlo especificado en sus cartas.

La asociación ha recordado que el artículo 60.2 de La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que el empresario se verá obligado a informar del "precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario, y de los gastos adicionales por servicios accesorios".

Los consumidores que se encuentren en un ticket un cargo extra por un producto (pan, aceitunas, etcétera) o servicio (servicio de mesa) cuyo importe no aparezca especificado en la carta pueden negarse a abonarlo. Cualquier afectado puede acudir a FACUA para recibir asesoramiento sobre cómo reclamar para recuperar el dinero que le hayan cobrado por algún concepto que no estuviese reflejado en la lista de precios.