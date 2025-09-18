Tresviso, Castro y Treto han superado los 20 grados esta madrugada

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres localidades cántabras, Tresviso, Castro Urdiales y Treto, en Bárcena de Cicero, han registrado esta pasada madrugada temperaturas máximas por encima de los 20 grados, y otros dos puntos -Ramales de la Victoria y Santander- se han aproximado a ese valor.

En concreto, Tresviso ha rozado los 21 grados a las 6.20 horas, cuando los termómetros marcaban 20,9 ºC, por delante de los 20,5 ºC de Castro a medianoche y de los 20,1 de Treto a las 00.50 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Además, destacan los 19.8 grados de Ramales, también a las doce de la noche, y los 19,6 marcados en el aeropuerto de Santander a las 5.50 horas.

El sur y el centro de Cantabria estarán este jueves en alerta amarilla (riesgo) por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 34 grados en el interior de la región.

En concreto, estarán en ese nivel de aviso la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde y la comarca de Liébana, entre las 13.00 y las 20.00 horas.