Treto acogerá el 26 de septiembre una nueva edición de su Mercado de Productos de Cantabria

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, presenta el cartel del mercado de productos de Cantabria de Treto. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Treto ofrecerá el sábado, 26 de septiembre, una muestra de la calidad de los productos agrarios y alimentarios de la comarca durante la celebración de una nueva edición del Mercado de Productos de Cantabria, que tendrá lugar en la Plaza Mayor.

La consejera de Desarrollo Rural y Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde del municipio, Gumersindo Ranero, han presentado la feria, que reunirá a cerca de una veintena de expositores con productos agrícolas y de la industria agroalimentaria de la zona, según ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

El mercado podrá visitarse de 10.00 a 20.00 horas y está organizado por el Ayuntamiento de Cabuérniga, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, y Alimentación del Gobierno de Cantabria y la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

La jornada incluirá la venta de productos locales y de proximidad como quesos, alubias, embutidos, miel, arándanos, entre otros, así como varios puestos de vino y uno de tallas de madera. No faltarán tampoco degustaciones y actividades para todos los públicos.

El arranque del Mercado de Productos de Cantabria tendrá lugar a las 10.00 horas en la Plaza Mayor y, dos horas más tarde, arrancarán las actividades de animación en el recinto, en las que no faltarán exhibiciones de deporte rural y acompañamiento musical.

La organización también tiene previsto una soba de anchoas y envasado en directo. El cierre, a las 20.00 horas, incluirá el sorteo de una cesta de productos de Cantabria.

Susinos ha reiterado el apoyo del Gobierno cántabro a esta cita "que contribuye a dinamizar la economía local, poner en valor el trabajo de nuestros productores y fortalecer el tejido social de los municipios rurales".

Asimismo, ha compartido con el alcalde la necesidad de "impulsar" este tipo de encuentros, que considera "esenciales para generar oportunidades, atraer visitantes y favorecer la fijación de población en las zonas con mayores desafíos demográficos", ha señalado.

Por su parte, Gumersindo Ranero, que ha estado acompañado del concejal de Festejos, Emilio Írias, ha subrayado la importancia de este evento, que ha ido adquiriendo importancia en su municipio, "llevamos ya seis o siete años con todo esto del mercado, que empezamos para apoyar a todos los productores locales".