El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing le reclamará un millón de euros e intereses - RRC

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación que había presentado el futbolista Mateo Tanlongo contra la sentencia emitida en julio de 2024 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que confirmaba la condena al argentino a indemnizar con un millón de euros al Real Racing Club por no formalizar el contrato de trabajo con el club cántabro tras recibir una oferta de un equipo danés.

Ahora que la sentencia es firme y no cabe recurso posible, el Racing procederá a reclamar la citada cantidad, junto con los intereses derivados por el tiempo transcurrido, ha informado el club.

El club ha deseado al futbolista "la mejor de las suertes en el futuro", pero con esta reclamación quiere "únicamente" hacer valer "la importancia de respetar los acuerdos alcanzados si queremos que la industria del fútbol sea cada vez más seria y profesional".

LA HISTORIA

A finales de agosto de 2023, tras cerrar un acuerdo con el Racing, Mateo Tanlongo viajó a Santander para protocolarizar su contrato, llegando incluso a grabar, vestido como nuevo jugador del Racing con el dorsal 22, elegido por él, su vídeo oficial de presentación sobre el propio césped de los Campos de Sport de El Sardinero.

Apenas unas horas después, sin embargo, llegó su representante a Santander y, mientras les esperaban en la sede del club para realizar los últimos trámites, ambos desaparecieron de Santander sin dar más explicaciones.

El Juzgado de lo Social nº3 de Santander, que fue el encargado del caso tras la denuncia del Racing, sentenció que el hecho de que no se firmaran los contratos no suponía que no existiera una relación laboral: "la norma no establece la necesidad de la forma escrita como requisito constitutivo de este contrato".

Además, en segundo lugar, tanto la primera instancia como la Sala de lo Social del TSJC concluyeron que el jugador prestó su consentimiento al contrato, lo que se deriva de indicios como: los mensajes que intercambió el jugador con el director técnico y con el entrenador del Racing, la elección por su parte del dorsal con el que iba a jugar en el equipo o los correos entre el Racing, los representantes del jugador y el equipo que dejaba atrás, el Sporting de Lisboa.

También fueron indicios fundamentales la grabación de un video de presentación del jugador, el viaje que realizó a Santander junto a tres personas más (venidas desde Londres y Buenos Aires) y el hecho de que fuera el Racing el que sufragara todos los gastos.

Esos indicios junto con las testificales que se practicaron en el juicio llevaron al magistrado de instancia y a la Sala del Superior de Justicia a ver "una conexión lógica y razonable entre tales hechos y la realidad del consentimiento prestado por el jugador sobre su acuerdo".

Finalmente, ambas instancias entendieron que la cuantía de la indemnización debe ascender a un millón de euros, tal y como figuraba en la cláusula séptima para el caso de extinción unilateral del contrato por parte del jugador, ya que, si se produjo "un incumplimiento total de un contrato de trabajo de un deportista profesional con cláusula rescisoria, la estipulación contenida en el mismo no puede ser objeto de moderación".

La decisión recién comunicada del Tribunal Supremo eleva a firme, sin recurso posible, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El Racing procederá a reclamar la citada cantidad, junto con los intereses derivados por el tiempo transcurrido.