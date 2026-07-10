El TSJC admite las cautelares solicitadas por la Plaza de Toros y se podrá celebrar la Feria de Santiago

Feria de Santiago - LANCES DE FUTURO

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido las medidas cautelares solicitadas por el Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander para poder celebrar la Feria Taurina de Santiago 2026, prevista del 18 al 26 de julio.

En un auto fechado este mismo viernes y contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, la sala de lo Contencioso Administrativo acuerda suspender cautelarmente la ejecutividad de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que anulaba la prórroga del contrato de 2025 adjudicado a la empresa Lances de Futuro --que ha elaborado el cartel de 2026--, tras el recurso de Cántabra de Toros.

El auto señala que "es tan rotundo el resultado del contraste de intereses en favor de la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de la resolución del TACRC de referencia, que exclusivamente la notoriedad en este momento de su conformidad a Derecho en todos y cada uno de los extremos jurídicos atendibles, su evidencia absoluta sin necesidad de más análisis, podría representar un factor a tener en cuenta en oposición a la adopción de la sobredicha medida cautelar. Y no es el caso".

La sala impone las costas a la parte que se ha opuesto a la adopción de la cautelar, con límite de 300 euro