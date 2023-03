El TSJC cree que recuperar la actividad suspendida por la huelga de letrados exigirá un refuerzo de personal

Su presidente, López del Moral, no se atreve a pronosticar cuándo podrá celebrarse el juicio por la 'trama de carreteras'



El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha reconocido que la huelga de letrados está provocando una situación "muy complicada" al verse suspendidos unos 200 actos judiciales a la semana en la comunidad y cree que para recuperar toda la actividad suspendida "probablemente" será preciso un refuerzo de personal, tanto de jueces como de funcionarios.

Así lo ha señalado en una entrevista retransmitida este domingo por RNE, y recogida por Europa Press, en la que López del Moral no se ha atrevido a pronosticar cuándo podría producirse el final de la huelga nacional de letrados de la Administración de Justicia, que ya dura más de 50 días, y ha señalado que tiene la "percepción" de que las posturas entre el Ministerio y los letrados están "muy distanciadas" en estos momentos.

Ha explicado que, en este sentido, el TSJC está trabajando en un plan para intentar recuperar esos señalamientos de actos que se han visto suspendidos, pero ha reconocido que por ahora es complicado al no saber cuándo terminará el conflicto.

López del Moral ha comparado la situación generada por la huelga de letrados con la que se vivió en la Justicia por el confinamiento por el Covid, aunque en este caso, cuando se resuelva el conflicto, no habrá los límites a la actividad que sí existían con la pandemia. Sin embargo, ha insistido en que "va a ser difícil".

También ha aludido a lo que puede suponer la huelga de letrados para la constitución de las juntas electorales de cara a los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo.

López del Moral ha señalado que en las resoluciones de servicios mínimos dictadas por el Ministerio en relación a esta huelga "no parece que hayan contemplado" las juntas electorales, aunque cree que "si el conflicto se demora" lo tendrá que hacer.

NO PONE FECHA AL JUICIO DE LA 'TRAMA DE CARRETERAS'

Por otra parte, en la entrevista se ha referido al caso de la 'trama de carreteras', que lleva el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander y en la que está implicado el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez; algunos de sus familiares y varias empresas que supuestamente pagaban mordidas a este funcionario a cambio de adjudicaciones.

Ha recordado que, como ya se anunció hace unos días, la entrada de esa causa va a requerir reforzar ese juzgado con un funcionario más y desde abril con otra jueza que libere a la titular, Mercedes Compostizo, de otros asuntos, para centrarse en el análisis de toda la documentación e instruir el caso.

En relación a esta causa, López del Moral no se ha atrevido a pronosticar cuándo podría celebrarse el juicio puesto que se desconoce que diligencias va a pedir la jueza o cuáles de sus resoluciones serán recurridas, con la "ralentización" que ello conlleva pues son resueltas por la Audiencia Provincial que tendrá que estudiar de nuevo todo el caso. "No podemos saberlo, no tengo la menor idea", ha dicho.

El presidente del TSJC ha afirmado también, de una forma ya general y no sobre esta causa concreta, que para prevenir casos de corrupción lo que más efecto tiene no es un incremento de las penas, sino una mayor capacidad de investigación.

VE "MUY ADECUADO" QUE SE VALORE LA REFORMA DE LA 'LEY DEL SOLO SÍ'

En la entrevista, también se ha referido a los efectos que ha tenido en la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida popularmente como la 'ley del solo sí es sí' en Cantabria, y ha considerado "muy adecuado" que se valore reformarla.

Y es que cree que la imagen que se ha dado con esta ley --o al menos así lo ha reflejado el Tribunal Supremo en una sentencia-- es que parece que estas conductas, el legislador las ha considerado "menos reprochables y que el reflejo de esa menor reprochabilidad es la rebaja de los mínimos de las penas". "Yo creo que de verdad esa imagen no responde a la realidad pero probablemente sí que se pueda hacer esa lectura y por lo tanto considero muy adecuado que se valore la reforma de esta ley", ha apuntado.

Según ha dicho, cuantitativamente en Cantabria el número de penas reducidas a condenados por delitos sexuales ha sido "pequeña" --seis, de las cuales alguna ha conllevado excarcelación, uno de los cuales ha pasado ya por el TSJC en apelación--, pero ha indicado que "lo importante no es tanto lo que se ha revisado", sino lo que va a suceder con la entrada en vigor de la ley", ha señalado.

Como ejemplo, se ha referido a un juicio celebrado recientemente en la Audiencia Provincial, en la cual la pena a imponer ha sido "mucho menor" que la que se hubiera impuesto antes de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

También ha hablado de la independencia del poder judicial, algo que, según ha dicho, es la "esencia" del mismo y es algo "clave" para su funcionamiento. Ha afirmado que los jueces están directamente preparados desde el inicio de la carrera judicial para ejercer su labor con independencia, pero cree que "se necesita que la normativa y la gestión real de la Administración de Justicia garantice esa independencia. "Es lo que creo que todos pretendemos y lo que los ciudadanos tienen que demandar porque es su derecho".

Por otra parte, López del Moral se ha mostrado "razonablemente satisfecho" con la labor hecha por el Gobierno de Cantabria para que la Administración de Justicia de la comunidad autónoma funcione desde que se produjeron las transferencias en justicia hace unos 15 años.

López del Moral ha señalado que, en general, es "partidario" de la transferencia de la justicia por "razones operativas" y cree que ha permitido "una evolución favorable" de aquellas comunidades que antes tenían una dependencia directa del Ministerio y también de aquellas en las que sigue estando en manos del Estado porque "son menos" y ello permite al Ministerio atender sus demandas "con mayor eficacia".

En cuanto a asuntos concretos, como el plan de digitalización, ha confiado en que este año se complete y la comunidad cuente con un expediente digital completamente operativo.

Y en cuanto a la creación de nuevos órganos judiciales, ha valorado que el Ministerio de Justicia suele atender todos los años alguna de las peticiones que en ese sentido se plantean desde Cantabria, que ahora van por la creación de un juzgado de lo social más y un otro juzgado de primera instancia en Santander, además de que "sería conveniente" tener un magistrado más en la Audiencia Provincial.

En relación al estado de las sedes judiciales que existen y sus medios materiales, López del Moral cree que en ese sentido Cantabria no está mal. Según ha señalado, en torno a un 90% de ellas están en buen estado y otras sí son deficitarios e incluso se piensa en un posible cambio.

Respecto al juzgado que durante cinco años ha estado dedicado de forma exclusiva a las cláusulas suelo, y que ya ha dejado de recibir asuntos, López del Moral ha reconocido que aún tiene "bastante trabajo" y espera que este año logre eliminar la bolsa de asuntos pendientes que tiene o reducir el número en gran medida.