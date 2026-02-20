El túnel del Tren Pombo cerrará el domingo de 16.00 a 18.00 horas por el partido Racing-Burgos

Archivo - Estadio El Sardinero - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El túnel del Tren de Pombo, entre Tetuán y Joaquín Costa, quedará cerrado al tránsito de personas durante la tarde del próximo domingo, 22 de febrero, entre las 16.00 y 18.00 horas.

Esta decisión está relacionada con el partido de fútbol que disputarán el Racing y el Burgos a partir de las 18.30 horas en los Campos de Sport de El Sardinero.

Por un lado, la Asociación de Peñas del Racing ha preparado diversos actos previos a la celebración del encuentro en el barrio de Tetuán.

A partir de las 16.30 horas se desarrollará un 'corteo' desde la plaza Amaliach hasta los Campos de Sport a través del túnel de Tetuán, que se prevé que cuente con una asistencia notable de racinguistas.

Por otra parte, está prevista la llegada de unos 1.000 aficionados del conjunto castellano, y el encuentro ha sido declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte.

En estas circunstancias y, por motivos de seguridad, Policía Nacional ha solicitado el cierre del túnel peatonal entre las 16.00 y las 18.00 horas, ha informado el Ayuntamiento.