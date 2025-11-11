Los túneles de Astillero (S-10), La Albericia (S-20) y La Morcilla (S-30) se cerrarán al tráfico en distintas noches - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Además, se cortará el ramal de la salida 7 de la autovía S-10 los días 12 y 13 de noviembre, entre las 10.00 y las 17.00 horas SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los túneles de Astillero (S-10), La Albericia (S-20) y La Morcilla (S-30) se cerrarán al tráfico en horario nocturno, de 22.00 a 6.00 horas, en distintas noches hasta el 19 de noviembre. Además, se cortará al tráfico el ramal de la salida 7 de la autovía S-10, en dirección Santander junto al túnel de Astillero, los días 12 y 13 de noviembre, entre las 10.00 y las 17.00 horas.

Así lo ha informado este martes en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que está ejecutando las obras de modernización de los túneles de Astillero, La Marga y Maliaño en la autovía S-10, La Albericia en la S-20 y La Morcilla en la S-30, con un presupuesto de 4,8 millones de euros con cargo a fondos europeos.

En el desarrollo de estos trabajos, se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura, previo fresado del aglomerado existente, en los túneles de Astillero, La Albericia y La Morcilla. Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se van a producir afectaciones al tráfico.

En concreto, desde las 22.00 horas de hoy, día 11, hasta las 6.00 horas del 12 de noviembre, se cortará al tráfico el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Bilbao.

Desde las 22.00 horas del día 12 hasta las 6.00 horas del 13, se cortará al tráfico el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Santander; y desde las 22.00 horas del día 13 hasta las 6.00 horas del 14, se cortará al tráfico el túnel de La Albericia en la autovía S-20 en ambas direcciones.

Desde las 22.00 horas del 17 de noviembre hasta las 6.00 horas del 18, se cortará al tráfico el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Bilbao; y desde las 22.00 horas del día 18 hasta las 6.00 horas del 19, se cortará el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Santander.

Además, se va a proceder a la ejecución de un cruce de calzada en el ramal de la salida 7 de la autovía S-10, en dirección Santander, en las proximidades a la boca del túnel de Astillero. Por ello, este ramal se cortará al tráfico los días 12 y 13 de noviembre entre las 10.00 y las 17.00 horas.