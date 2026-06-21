La UC aborda este lunes y martes la formación permanente de los médicos de familia - UC

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El curso de verano de la Universidad de Cantabria 'Actualización en Atención Primaria 2026' aborda este lunes 22 y martes 23 de junio en la sede de Santander la realidad de los médicos de familia, que en una jornada pueden atender escenarios "diversos e imprevisibles", como una parada cardiorrespiratoria, una lesión sospechosa de melanoma, una infección de transmisión sexual o una persona incapaz de asumir la muerte reciente de un ser querido.

En una nota de prensa, la directora del curso, Sandra Arenal, ha afirmado que esta especialidad "es muy humana porque estás ahí para todo", ha reivindicado la formación permanente y ha destacado la necesidad de abordar "desde la obesidad y las infecciones de transmisión sexual hasta el acompañamiento al final de la vida".

"La Atención Primaria requiere estar continuamente formándose, leyendo y haciendo cursos", ha explicado Arenal, que trabaja en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud Los Valles (Mataporquera).

Durante dos jornadas, habrá ponencias sobre cefaleas, broncopatías, enfermedad hepática metabólica, dermatoscopia, infecciones de transmisión sexual o nuevas guías de reanimación cardiopulmonar, publicadas en 2025. Así se realizará un recorrido por algunos de los problemas más habituales que llegan cada día a las consultas.

Entre ello, destaca la diabesidad, un término que hace referencia a la estrecha relación entre la obesidad y la diabetes tipo 2, que, para Arenal, es una cuestión "de máxima actualidad". "Antes era algo que muchas veces se consideraba estético, pero se ha comprobado que es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes y está muy asociado a la diabetes", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que la reducción del exceso de peso puede ayudar a mejorar los niveles de glucosa en sangre y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Otra sesión abordará las nuevas recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar. Arenal ha sostenido que realizar un masaje cardíaco y dar la voz de alarma para poner un desfibrilador a disposición del paciente siguen siendo pasos clave.

La detección precoz de patologías tendrá su espacio en un taller sobre el uso del dermatoscopio, que permite visualizar estructuras cutáneas profundas no visibles a simple vista y valorar lesiones de manera no invasiva.

Por otro lado, algunos asuntos que preocupan a los profesionales sanitarios tienen que ver con los cambios sociales. Es el caso de las infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya prevalencia ha aumentado notablemente en los últimos años, ha advertido la directora del curso. Por ello, una ponencia estará dedicada a su manejo desde Atención Primaria.

Más allá del diagnóstico y tratamiento, Arenal ha subrayado el valor de la prevención: "Hay que concienciar a la población para detener la transmisión. La prevención en estas enfermedades es importantísima", ha enfatizado, consciente del desplome en el uso de preservativos en toda España.

La propuesta más singular del curso será la última, titulada 'La buena muerte: entre la ciencia, la ley y la humanidad', en la que dos especialistas abordarán cuestiones relacionadas con el final de la vida, el duelo y la comunicación de malas noticias.

SALUD EN LA UC

La salud será uno de los ejes de los Cursos de Verano, con actividades en varias sedes, centradas en cuestiones como la prevención, la salud mental, las enfermedades crónicas o los hábitos de vida saludables.

En Santander, el 9 y 10 de julio se celebrará una formación sobre la economía de la salud basada en el valor y el impacto del retraso diagnóstico en enfermedades poco conocidas.

En Camargo, tendrán lugar los cursos 'Cuidar el cuerpo, calmar la mente' (25 y 26 de junio) y 'Aprende a actuar ante una urgencia. Soporte vital básico para población general' (22 y 23 de julio), y una conferencia sobre el uso seguro de benzodiacepinas (14 de julio).

La programación incluye la conferencia 'Salud mental y adolescencia', el 25 de junio en Piélagos, y el curso 'Avances en la prevención y tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico', en Torrelavega, del 30 de junio al 3 de julio. En esa sede, el 22 de julio, el catedrático Nicolás Olea ofrecerá la charla 'Plásticos y salud humana'.

Por su parte, Colindres acogerá el 14 de julio una charla sobre obesidad infantil y ejercicio físico.