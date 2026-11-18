Cartel de la competición universitaria - COIE

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha abierto la convocatoria para seleccionar el proyecto que la representará en la primera edición de Impact Social Cup University, una competición nacional que reúne a más de 20 centros españoles para impulsar el emprendimiento universitario con impacto positivo.

La iniciativa se dirige a estudiantes con ideas o proyectos emprendedores que contribuyan a generar impacto positivo en la sociedad, ha informado la institución académica en una nota de prensa.

La competición se desarrollará entre enero y junio de 2027 e incluirá sesiones formativas, experiencias de aprendizaje y masterclass con fundadores de iniciativas empresariales como Twelve, TRIBBU y Fever.

Los participantes optarán a diferentes premios y oportunidades de visibilidad, entre ellos la posibilidad de presentar su proyecto en la final de Impact Social Cup en Madrid en junio, con una asistencia estimada de 5.000 personas, y un viaje para dos personas a Mindvalley University que se celebrará en julio en Oporto.

En cuanto a los proyectos, no es necesario que estén constituidos como empresas ni que se encuentren en una fase avanzada de desarrollo, pero sí que el 50 por ciento del equipo fundador esté matriculado en la UC en el curso 2026-27 y que tengan vinculación con alguna de las ocho áreas de impacto o 'escuderías' de la competición.

Estas áreas son las de salud y bienestar, inclusión social, sostenibilidad, educación, desarrollo económico, ciudades sostenibles, cultura y tecnología.

El plazo para presentar candidaturas concluirá el 11 de diciembre y el Área de Emprendimiento seleccionará el equipo que representará a la UC en la competición nacional.

En esa selección, se tendrán en cuenta criterios como el potencial de impacto de la idea, el carácter innovador, la vialidad de la propuesta y la motivación y el compromiso del equipo.

El proyecto elegido contará con el acompañamiento y asesoramiento personalizado del Área de Emprendimiento durante su participación.

La UC ha indicado que con esta iniciativa "refuerza su compromiso" con el fomento de la cultura emprendedora y el impulso de proyectos universitarios "capaces de ofrecer soluciones innovadoras a los retos sociales y medioambientales actuales".

También ha subrayado que al tiempo "ofrece a sus estudiantes la oportunidad de conectar" con otros emprendedores y "desarrollar sus ideas en un entorno de aprendizaje, colaboración y proyección".