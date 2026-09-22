La UC acerca a escolares la realidad de las migraciones mediante la literatura visual y la fotografía - UC

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha acercado a escolares del colegio La Anunciaciónla realidad de las migraciones mediante la literatura visual y la fotografía a través del proyecto divulgativo 'La aventura de las palabras: un abordaje multidisciplinar del estudio de la filología en diferentes ámbitos socio-educativos'.

De este modo, escolares de 5º y 6º de Primaria han participado en el taller 'Emigración y fotoelicitación', impartido por Laura Mier y Jaime Moreno, que les ha acercado la realidad de las migraciones a través de la literatura visual, la interpretación de imágenes y la creación fotográfica.

El taller ha tomado como punto de partida el álbum ilustrado 'Emigrantes', de Shaun Tan, una obra que cuenta una historia únicamente mediante imágenes. A partir de sus ilustraciones, los participantes han reflexionado sobre emociones y experiencias relacionadas con los procesos migratorios, como los recuerdos, las pérdidas, el desarraigo o la búsqueda de pertenencia, ha informado la UC.

Durante la primera parte, los alumnos han trabajado en pequeños grupos y han explorado las ilustraciones mediante un 'pasaporte de exploración', un cuadernillo diseñado para la actividad. A través de diferentes propuestas, han identificado objetos y símbolos, han interpretado las emociones de los personajes y han reflexionado sobre los elementos que no aparecen de forma explícita en las imágenes. Posteriormente, han puesto en común sus ideas y las han utilizado como punto de partida para la segunda parte del taller, centrada en la fotoelicitación.

Cada grupo ha planificado y realizado cinco fotografías en distintos espacios del centro educativo para representar de forma simbólica conceptos relacionados con la experiencia migratoria. Las imágenes han utilizado objetos, espacios y escenas cotidianas para expresar ideas como el desarraigo, la llegada a lugares desconocidos, la pérdida o la búsqueda de pertenencia. Antes de fotografiar, han elaborado sus propuestas mediante bocetos y han definido los conceptos, espacios y materiales necesarios.

El profesorado ha acompañado el proceso creativo y ha orientado a los grupos en la búsqueda de posibilidades expresivas. Una vez realizadas las fotografías, los participantes han compartido sus propuestas y han recibido retroalimentación, con la posibilidad de ajustar las imágenes cuando ha sido necesario.

Como resultado del taller, se ha iniciado la elaboración de un álbum colectivo en papel que reunirá las cinco fotografías realizadas por cada grupo, acompañadas de breves reflexiones sobre su significado.

La actividad ha combinado la observación, la interpretación de imágenes, el diálogo y la creación artística y ha permitido al alumnado abordar la realidad de las migraciones desde una perspectiva interdisciplinar. A través de esta propuesta, el proyecto ha mostrado cómo la literatura visual y la fotografía pueden convertirse en herramientas para reflexionar sobre cuestiones sociales contemporáneas y favorecer el diálogo entre la universidad y la sociedad.

De este modo, el proyecto 'La aventura de las palabras' establece un diálogo mediante la divulgación y la transferencia de conocimiento con una estructura basada en talleres diseñados por investigadores y las características de cada contexto educativo y social.

Más información e inscripciones: https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/Paginas/Li...