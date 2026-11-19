Cartel - UC

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) acerca la investigación histórica a la sociedad mediante el proyecto de divulgación científica 'Historias que transforman. Episodios y procesos para leer el cambio histórico', que incluye charlas, exposiciones y juegos.

La profesora del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Benita Herreros, lidera este proyecto, financiado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), que invita a públicos de todas las edades a explorar cómo mujeres y hombres construyeron y transmitieron el saber científico, el condicionamiento del género sobre las oportunidades de quienes aspiraron a participar en la ciencia y porqué la crítica histórica resulta indispensable para comprender el pasado.

La iniciativa se articula en torno a tres ejes: la participación de las mujeres en la práctica de la medicina a lo largo de la historia, el desarrollo de las ciencias naturales durante la Edad Moderna, y el análisis crítico de acontecimientos como el motín de Aranjuez de 1808, acercando la investigación histórica a la ciudadanía mediante charlas, exposiciones itinerantes y actividades dirigidas al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.

Reúne a investigadores de dos grupos de la UC: el Mundus I+D+i Historias Conectadas en Sociedades Tradicionales, y el Grupo de Historia Cultural de la Medicina y de la Ciencia (HIcMEc), así como del Grupo Res Publica et Sacra. Poder y sacralidad en el mundo romano de la UNED.

Cuenta con la colaboración del Área de Exposiciones de la UC, el Real Jardín Botánico (CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y el Museo Naval de Madrid.

'La medicina de las mujeres en la Historia: de la Antigüedad al final del Antiguo Régimen' incluye tres presentaciones y un posterior debate con el público y contará con las intervenciones de María Ángeles Alonso Alonso, de la UNED, que abordará 'Medica idem obstetrix. El saber médico de las mujeres en la antigua Roma'; Montserrat Cabré, de la UC, con 'Las recetas de la sanadora medieval Trota de Salerno y sus compañeras', y Tomás A. Mantecón, también de la UC, con 'La botica de una hechicera del siglo XVIII, la medicina popular y la Inquisición'.

Tras una primera sesión en Castro Urdiales, el 23 de noviembre se podrá escuchar a estos tres expertos en el Centro Cultural El Espolón, en Comillas, a las 18.00 horas.

VIAJE CON HAENKE, MERIAN Y BARET Y RECONSTRUCCIÓN DEL MOTÍN DE ARANJUEZ

El proyecto lleva, además, a los centros académicos dos actividades lúdico-educativas tituladas 'Nos vamos de expedición' y 'Haz Historia', y una exposición itinerante.

En 'Nos vamos de expedición' el alumnado acompaña a tres figuras históricas: Maria Sibylla Merian (1647-1717), Tadeo Haenke (1761-1816) y Jeanne Baret (1740-1807) en sus experiencias vitales en Europa, América y el Pacífico, para aprender sobre el desarrollo de la botánica, la entomología, la medicina y las expediciones científicas en la Edad Moderna.

Para ampliar las oportunidades de aprendizaje, los centros participantes (IES Peñacastillo, IES Santa Clara, IES Valentín Turienzo y el IES La Marina) acogen una exposición de paneles dedicada a las expediciones científicas, el desarrollo de las ciencias y a los tres protagonistas de la actividad.

Por su parte, el taller 'Haz Historia' acerca el motín de Aranjuez de 1808, se ha realizado en el IES Castañeda, donde el alumnado, través de documentos, testimonios históricos y tres perspectivas --Manuel Godoy, la condesa de Fernán Núñez y un campesino-- interpreta información histórica y comprende cómo se construye el conocimiento sobre el pasado.