La UC y el Club Balonmano Sinfín colaborarán en la promoción del deporte y en la atracción de talento universitario

La rectora de la UC, Conchi López, y el presidente del Balonmano Sinfín, Servando Revuelta, durante la firma del convenio. - UC

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Club Balonmano Sinfín han firmado este martes un convenio de colaboración para facilitar la práctica del balonmano entre el estudiantado universitario y favorecer su participación en los equipos y actividades del club.

En un comunicado, la UC ha subrayado que el acuerdo ha sido suscrito por la rectora, Conchi López, y el presidente del Balonmano Sinfín, Servando Revuelta, y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.

Igualmente, este acuerdo permitirá al alumnado de la UC participar en entrenamientos, jornadas de tecnificación, actividades formativas y otras iniciativas deportivas que pudieran resultar de interés para su desarrollo deportivo.

Los estudiantes que participen y acrediten un nivel deportivo adecuado podrán incorporarse a los entrenamientos de los distintos equipos, aunque esta participación no implicará el derecho a formar parte de sus plantillas ni a disputar competiciones oficiales.

El convenio también contempla actuaciones de visibilidad institucional, como la incorporación de la imagen institucional de la UC en las equipaciones oficiales de los equipos de División de Honor Plata Masculina, juvenil masculino y senior masculino de Segunda Nacional, así como los soportes publicitarios durante las competiciones locales.

Otra de las medidas recogidas en el acuerdo es la disponibilidad de hasta 1.000 entradas por temporada para la comunidad universitaria. Las personas interesadas podrán acceder a ellas presentando su Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) en la taquilla del club.

El presidente del Balonmano Sinfín ha destacado que este convenio puede "beneficiar" al alumnado, ya que le permitirá compatibilizar sus estudios con la realización de otras actividades.

También ha expresado su satisfacción por alcanzar un acuerdo con la Universidad de Cantabria, institución a la que ha definido como "un referente para la región".

Por su parte, López ha agradecido al Balonmano Sinfín su disposición a colaborar con la Universidad y ha señalado que que el deporte ha de formar parte de la experiencia universitaria y que el estudiantado tenga aún más facilidades para practicarlo.