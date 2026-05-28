La UC convoca los Presupuestos Participativos para mejorar el campus, con 25.000 euros

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SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha convocado la octava edición de los Presupuestos Participativos, dotados con 25.000 euros, para fomentar la implicación de toda la comunidad universitaria en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento del modelo de campus que se quiere desarrollar.

Los interesados en participar tienen hasta el 8 de junio para la presentación de las propuestas, que deberán estar relacionadas con seis temáticas: biodiversidad y renaturalización de espacios; descarbonización y economía circular; salud y bienestar físico y mental; transformación digital, comunidad universitaria y formación.

Finalizado el plazo, se procederá a la valoración técnica y a la votación de la comunidad universitaria, y posteriormente se darán a conocer los proyectos que recibirán financiación.

Cada participante solo podrá presentar tres propuestas y la presentación de las iniciativas se realizará en formato electrónico mediante un formulario web.

La distribución de los 25.000 euros se realizará atendiendo a las propuestas más votadas hasta agotar el presupuesto disponible y teniendo en cuenta que cada uno de los planteamientos no puede superar los 5.000 euros, sin perjuicio de que este límite puede ampliarse si la comisión lo justifica.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios de la UC, María Margallo, ha confiado en que esta nueva convocatoria supere las 26 aportaciones presentadas en 2025, de las que se seleccionaron 11 proyectos para la fase de votación pública.

En concreto, la edición del año pasado de los Presupuestos Participativos de la UC contó con la participación de 841 personas, que emitieron un total de 2.438 votos y facilitaron a la Comisión de la convocatoria la selección de los cinco proyectos que se ejecutaron.

Se trata de unos datos "muy importantes" que muestran "el compromiso" de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios en la toma de decisiones sobre el modelo de campus deseado, ha destacado.

Toda la información sobre los Presupuestos Participativos se puede consultar en la página web de la universidad, ha indicado la UC en nota de prensa.