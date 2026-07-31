La UC crea la comisión de seguimiento del nuevo Doble Grado en Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales

Miembros de la comisión de seguimiento del nuevo Doble Grado en Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales - UC

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) ha acogido este viernes la constitución de la comisión de seguimiento del nuevo Doble Grado en Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales, que comenzará su andadura en el curso 2026-2027.

El fundador de Magnum Capital y exCEO global de Banco Santander, Ángel Corcóstegui, ha asumido la presidencia de esta comisión, formada por 12 miembros, entre profesores de la Escuela y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC y directivos de empresas como Ferrovial, WSP, Macquarie, IDOM, Mitsubishi Power EMEA e INECO, entre otras.

Además, Corcóstegui y varios de ellos forman parte del programa Alumni Distinguidos de la UC.

La comisión nace con el fin de "acompañar la implantación y desarrollo de este nuevo grado y garantizar que el programa de la nueva titulación evolucione de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del sector de la ingeniería civil y la gestión internacional de proyectos", ha apuntado en una nota de prensa el director de la ETSI, Daniel Castro.

A su juicio, esta puesta en marcha "constituye una firme apuesta por mantener una conexión permanente entre la UC y el tejido empresarial".

OBJETIVOS

En su primera reunión, celebrada en la Sala de Profesores de la ETSI, la comisión ha definido las líneas de trabajo para los próximos años. En concreto, los objetivos estratégicos del doble grado, el seguimiento de su implantación, la internacionalización del programa, el diseño de indicadores de calidad, la coordinación académica entre ambas titulaciones, la relación con empresas y empleadores y el plan de trabajo del curso 2026-2027.

Este órgano se encargará de analizar de forma continua la evolución del sector, de detectar las nuevas competencias que demandan las empresas, de identificar tecnologías emergentes y de formular propuestas que permitan mantener un programa actualizado permanentemente.

Por último, la comisión impulsará iniciativas dirigidas a fortalecer la empleabilidad de los estudiantes, y a fomentar la participación de los profesionales en la docencia, a promover proyectos reales con empresas y a consolidar una red estable de entidades colaboradoras.

El nuevo Doble Grado en Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales nace con una vocación internacional y empresarial y tiene como objetivo formar profesionales capaces de liderar proyectos complejos de ingeniería civil en un contexto global, para lo que su programa académico combinará formación técnica con competencias en gestión, dirección de empresas, innovación, comunicación, análisis de datos y contratación internacional.

En su primer año de andadura, ha cubierto todas las plazas ofertadas y tiene una lista de espera de más de 60 personas.