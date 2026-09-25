La UC impulsa 64 proyectos de innovación docente, con 418 participantes

Equipo del proyecto 'Sostenible'. - UC

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado la VIII Convocatoria de Innovación Docente, con un total de 64 proyectos --en los que participan 418 profesores--, lo que supone casi el doble que en la anterior edición, la de 2024, en que se aprobaron 33 propuestas.

Del total de propuestas aprobadas, 25 corresponden al ámbito de las Ingenierías, 23 a las Ciencias Sociales y Jurídicas, 7 a las Ciencias, 6 a las Ciencias de la Salud y 3 a las Humanidades.

Como novedad, todos los proyectos se ejecutarán a lo largo del presente curso académico, duplicando también los fondos con respecto a la anterior edición y consolidando un modelo de convocatorias anuales.

Entre las temáticas más recurrentes, destacan la aplicación de la inteligencia artificial a la enseñanza y el aprendizaje, la gamificación como estrategia para incrementar la motivación y la participación del alumnado y el desarrollo de materiales audiovisuales para enriquecer los contenidos docentes.

Otras materias que tienen presencia en los proyectos son el uso de realidad aumentada, el aprendizaje-servicio, la creación de recursos digitales interactivos que favorecen el aprendizaje autónomo, y las iniciativas orientadas a mejorar la tutorización, seguimiento y desarrollo de los Trabajos Fin de Grado (TFG).

Igualmente, se ha habilitado una línea presupuestaria para apoyar la participación del profesorado en congresos y jornadas dirigidas al intercambio de experiencias de innovación docente.

El vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo, ha explicado que el objetivo principal de esta convocatoria es fomentar la incorporación de metodologías innovadoras y responder a los nuevos desafíos educativos derivados de la transformación digital, ha indicado la UC en nota de prensa.

Cobo ha destacado que la "práctica duplicación" del número de proyectos confirma el creciente compromiso del profesorado con la innovación educativa.

Asimismo, ha subrayado que la distribución de los proyectos dentro de la VIII Convocatoria de Innovación Docente de la UC pone de manifiesto, además, el "carácter transversal" de la innovación educativa en todas las ramas del conocimiento.

En cuanto a la variedad de enfoques, ha puesto en valor el esfuerzo del profesorado por adaptar la docencia a los nuevos retos educativos y ofrecer experiencias formativas más innovadoras, participativas y significativas.

El titular de Ordenación Académica ha subrayado que todas estas acciones vienen a reforzar el apoyo de la Universidad a las iniciativas promovidas por el profesorado para ampliar el alcance de los proyectos, favorecer la participación de nuevos equipos docentes y facilitar el desarrollo de propuestas con un mayor impacto en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

La UC promoverá a lo largo del curso la celebración de unas Jornadas de Innovación Docente en las que los equipos participantes podrán presentar los resultados de sus proyectos, compartir metodologías y debatir sobre los retos actuales de la enseñanza universitaria.

Este encuentro servirá, además, para visibilizar el trabajo desarrollado por el profesorado, fomentar la colaboración entre centros y disciplinas, y generar un espacio de reflexión sobre el papel de la innovación en la mejora de la calidad docente.

Con el incremento de la financiación, la consolidación de convocatorias anuales y la futura celebración de unas Jornadas de Innovación Docente la institución pretende impulsar la renovación metodológica, favorecer la transferencia de experiencias exitosas y reconocer el compromiso del profesorado con una enseñanza innovadora, inclusiva y orientada a las necesidades del estudiantado.