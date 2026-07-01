La UC lidera un estudio que redefine la adaptación de los neandertales en el norte peninsular

Yacimiento de Axlor - UC

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cantabria (UC), el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reconstruido el paisaje vegetal en el que habitaron los neandertales del yacimiento de Axlor, en la localidad de Dima, en Vizcaya, entre hace 100.000 y 50.000 años. Los resultados, publicados en la revista científica Quaternary Science Reviews, aportan nuevas evidencias sobre la capacidad de adaptación de estas poblaciones humanas a ecosistemas diversos.

El estudio, basado en el análisis palinológico (polen fósil) de 33 muestras de sedimento que comenzaron a recogerse en 2019, ha permitido identificar cerca de 9.000 microrestos vegetales. Este trabajo ofrece una de las secuencias paleoambientales "más completas y detalladas" del suroeste de Europa para este periodo, ha informado la UC.

Según el profesor del departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UC, Sebastián Pérez-Díaz, "existen pocos registros palinológicos con esta longitud, calidad y densidad en contextos arqueológicos". En este sentido, ha destacado que el registro de Axlor presenta una diversidad arbórea excepcionalmente alta, la mayor riqueza taxonómica documentada en la región eurosiberiana para la primera mitad del Pleistoceno superior.

Los resultados revelan que el entorno de Axlor estuvo dominado por un bosque templado atlántico, cuya densidad y extensión variaron en función de los cambios climáticos. A pesar de las fases frías y secas, la vegetación boscosa nunca desapareció por completo, manteniendo comunidades de árboles caducifolios como robles, avellanos, abedules o tilos. Esta persistencia demuestra el carácter de área refugio de este entorno y su resiliencia ecológica.

Además, la presencia continuada de humedad ambiental y cursos de agua habría favorecido la ocupación humana prolongada del enclave.

El estudio también documenta la presencia temprana de especies como el castaño, cuya existencia previa a la introducción romana cuestiona hipótesis ampliamente aceptadas hasta ahora.

"En Axlor hemos determinado que los castaños ya estaban presentes en el norte de la península ibérica al menos desde el Pleistoceno Superior, acantonados en áreas refugio, desde las cuales, durante las fases climáticas más templadas y húmedas, se expandieron hasta tener la configuración actual que vemos en nuestros bosques", explica.

Desde el punto de vista histórico y evolutivo, estos datos tienen implicaciones relevantes. La investigadora del Grupo PALEO de la UC y codirectora de las excavaciones de Axlor, Talía Lazuen, ha subrayado que este trabajo cuestiona los modelos tradicionales que consideran a los neandertales como poblaciones adaptadas exclusivamente a entornos fríos y abiertos. Por el contrario, añade, los resultados demuestran que fueron capaces de habitar ecosistemas boscosos, montañosos y más templados, con una gran disponibilidad de recursos.

El paisaje reconstruido ofrecía abundantes recursos vegetales y animales. Especies como castaños, avellanos, nogales o pinos proporcionaban alimentos y materias primas. Además, sostiene que servía de refugio para poblaciones faunísticas diversas, estables y abundantes, que los grupos neandertales explotaron intensivamente. Ciervos, bisontes, cabras, caballos, rebecos, corzos y, ocasionalmente, jabalíes, renos y rinocerontes, fueron capturados y procesados en el yacimiento.

Para los investigadores de la UC, Axlor se consolida como uno de los yacimientos "clave" para el estudio del Paleolítico Medio en Europa. Su estado de conservación "excepcional" y la calidad del registro paleoambiental lo convierten en una referencia para futuras investigaciones sobre la interacción entre clima, medio ambiente y sociedades prehistóricas, han asegurado.