La UC llevará el día 27 a Los Corrales de Buelna un taller de yoga en familia

Taller de yoga. - UC

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) llevará el 27 de julio a Los Corrales de Buelna un taller de yoga en familia, enmarcado en los Cursos de Verano.

Este taller, que plantea una primera aproximación a esta disciplina desde un enfoque participativo, está dirigido por la profesora de Sweet Yoga Santander, María Muñoz, y se llevará a cabo en el Edificio Cultural La Plaza a partir de las 17.00 horas.

La actividad, que cuenta con plazas limitadas que requieren inscripción previa, está dirigida a familias con niños a partir de seis años y no requiere experiencia previa, ha indicado la UC en nota de prensa.

Para Muñoz, el yoga constituye una herramienta "útil" para afrontar el día a día con "mayor serenidad". Así, durante el taller los participantes aprenderán sencillas técnicas de respiración, relajación y movimiento que podrán incorporar a su rutina cotidiana para gestionar situaciones de estrés, nerviosismo o tensión.

Además, la propuesta busca, entre otras cosas, reforzar la relación entre padres e hijos a través de una experiencia compartida y "de complicidad".

La sesión comenzará con un calentamiento y una breve toma de contacto y posteriormente se dará paso a diferentes ejercicios adaptados a todos los niveles.

Además de las posturas habituales, incluirá dinámicas y juegos cooperativos inspirados en el yoga para que las familias descubran esta disciplina de una forma cercana y divertida.

Muñoz espera que esta primera experiencia despierte el interés por seguir practicándolo en el futuro. Ha destacado que esta disciplina "favorece la concentración, fortalece la autoestima y contribuye a reducir la ansiedad, aportando un equilibrio físico y mental", especialmente necesario en una sociedad marcada por "las prisas y el sedentarismo".

Para participar será necesario acudir con esterilla y una toalla de playa, que servirá de apoyo durante algunos ejercicios. También se recomienda evitar comidas copiosas durante la hora y media previa al inicio de la actividad para realizar las posturas con mayor comodidad.