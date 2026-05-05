La UC organiza el ciclo de conferencias 'Europa en la encrucijada' para conmemorar el Día de Europa

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional de la Universidad de Cantabria (UC) ha organizado el ciclo de conferencias 'Europa en la encrucijada' para conmemorar el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.

La Sala Gómez Laá, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, acogerá esta Semana de Europa en un contexto marcado por el debate sobre lo que significa Europa en un escenario global complejo, según ha señalado el vicerrector de Relaciones y Estrategia Internacional, Luis Muñoz, quien ha subrayado la necesidad de abordar esta reflexión desde múltiples perspectivas.

En este sentido, ha explicado que este debate tiene un impacto directo en la UC en ámbitos como la competitividad, el posicionamiento internacional y la soberanía científica, técnica y educativa. "Debemos analizar hacia dónde se dirige el denominado Sur global, en el que países como España, Portugal o Francia están llamados a desempeñar un papel relevante", ha apuntado.

Con este enfoque, el programa se articula en torno a tres grandes líneas. En primer lugar, se reflexionará sobre el papel de la universidad en sus relaciones internacionales, especialmente con instituciones de América Latina y Asia, en línea con iniciativas recientes como el encuentro celebrado en India entre la CRUE y su homólogo asiático, orientado a atraer estudiantado internacional a las universidades españolas.

En segundo lugar, se abordará el significado de Europa desde una perspectiva económica y jurídica, así como sus implicaciones para el estudiantado. Por último, se analizará el papel de las regiones europeas en ámbitos como la tecnología, la política o la academia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una Unión Europea "más autónoma, sólida y resiliente".

Las conferencias comenzarán este miércoles 6, a las 12.00 horas, con la charla 'La Unión Europea y América Latina: la búsqueda de autonomía cooperativa' que impartirá José Antonio Sanahuja Perales, de la Universidad Complutense de Madrid.

El jueves intervendrán, de 11.00 horas a 11.40 horas, los profesores de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, José Antonio Valles Cavia, y de Economía Aplicada Internacional y Política Económica de la UC, Marcos Fernández Gutiérrez, que disertarán sobre 'Una panorámica de la UE desde la perspectiva jurídica yeEconómica'. Y, a las 11.45 horas tendrá lugar una mesa redonda con participación de estudiantado con perfil internacional que moderará el presidente de Casa de Europa Cantabria, Paulino Alonso.

El ciclo concluirá el viernes, a las 11.45 horas, con la participación de la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia, que aportará su visión de 'Construyendo Europa: La Europa de las Regiones'.

El estudiantado que asista a las conferencias recibirá un diploma de asistencia previa inscripción a las conferencias.

ESCAPE ROOM

Además del programa del Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional, la UC, a través de EUNICE (consorcio de universidades europeas) ha organizado dos acciones: una, a nivel de la alianza, y otra, de ámbito más local.

La primera consiste en un escape room, 'Eunice Odyssey', para jugar virtualmente. Los participantes realizarán un viaje por los 10 países de EUNICE, contestando preguntas y realizando pequeñas pruebas de habilidad para poner solución a una anomalía temporal

Está abierto a toda la comunidad universitaria: tanto trabajadores (PDI y PTGAS) como estudiantes de todas las universidades que forman parte de EUNICE, y está disponible en la página web del consorcio hasta el 31 de mayo.

Las tres mejores puntuaciones recibirán como premio un billete doble de Interrail.

La segunda acción está organizada desde la Oficina de EUNICE en la Universidad de Cantabria y consistirá en un concurso presencial, dirigido únicamente a estudiantes de la UC.

Tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el Espacio Social y de Aprendizaje de la Torre B y comenzará a las 10.00 horas. Se espera la participación de 20 equipos de tres personas, que se enfrentarán a retos y contestarán preguntas.

El equipo ganador recibirá billetes de Interrail, mientras que los segundos y terceros clasificados obtendrán entradas para salas de escape rooms de Cantabria. Está previsto que la entrega de premios sea a las 11.30 horas.