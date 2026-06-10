La UC pide voluntarios sanos y con EPOC para avanzar en un estudio sobre contaminación y salud respiratoria

Archivo - La UC avanza en el estudio del impacto de la contaminación sobre la salud respiratoria de poblaciones vulnerables - UC - Archivo

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC), a través de los grupos de investigación Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes (DEPRO) y Salud Global, avanza en el estudio del impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud respiratoria de poblaciones vulnerables con una segunda fase en la que necesita voluntarios sanos y con EPOC de Santander y su entorno.

La investigación, liderada por los catedráticos Ignacio Fernández Olmo y Miguel Santibáñez Margüello, y desarrollada en colaboración con el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se ha centrado en el estudio ASTHMA-FENOP, que acaba de finalizar, y en el nuevo proyecto PEREX-COPD, actualmente en marcha y para el que se requieren voluntarios.

En el caso del primero, el equipo analizó la relación entre la exposición a partículas en suspensión y distintos marcadores de inflamación respiratoria y sistémica en población asmática residente en la bahía de Santander, comparando los resultados con un grupo control de personas sanas. Los resultados muestran que, cuando se inhalan partículas con mayor capacidad oxidante, aumenta la inflamación en las vías respiratorias.

Los investigadores, que cuentan con la colaboración de Garazi Fernández, investigadora contratada, subrayan que el denominado "potencial oxidativo" de las partículas ofrece una medida más precisa de su impacto en la salud que la simple concentración en masa, especialmente en lo relativo a los efectos respiratorios.

Las personas que han participado de manera voluntaria en esta primera fase del proyecto han portado, durante 24 horas, un muestreador personal de partículas finas y gruesas, una especie de mochila que recoge el área de captación respiratoria personal y ofrece una información personalizada en los filtros.

"Una de las conclusiones es que no es tan importante dónde vivas, sino por dónde te muevas a lo largo de 24 horas de tu vida diaria, porque al representar los puntos de cada voluntario en la bahía de Santander salían diferentes exposiciones que no estaban correlacionadas con el lugar de residencia, sino con las aficiones o con las actividades laborales que los voluntarios tenían", ha detallado el doctor Miguel Santibáñez.

Aunque actualmente existen estudios epidemiológicos similares, el de la UC, con adultos con asma con muestreadores personales y con una medición totalmente personalizada del potencial oxidativo, es el primero de sus características.

Para ello, ha sido "clave" la colaboración multidisciplinar, en este caso con el departamento de Enfermería, con el grupo Salud Global, con la colaboración del Servicio de Neumología del Hospital de Valdecilla, así como otros laboratorios que han participado en los análisis de los marcadores en sangre, tanto de estrés oxidativo como de inflamación. ç

VOLUNTARIOS PEREX-COPD

Una vez finalizada la primera etapa del proyecto en la que los resultados más relevantes han sido publicados en revistas como Antioxidants o Journal of Hygiene and Environmental Health, y más recientemente en un artículo en la revista Fundación Muy Interesante, se pone en marcha el estudio PEREX-COPD, centrado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), otro segmento de la población "especialmente sensible" a la contaminación atmosférica.

En esta fase, el Servicio de Neumología del HUMV y la Universidad de Cantabria están reclutando voluntarios con EPOC, así como personas sanas de edades y sexo equivalentes.

Las personas interesadas en participar deben ser residentes en Santander y su entorno, de entre 55 y 80 años, no fumadores o exfumadores desde hace al menos un año.

En una segunda fase, también se requiere la participación de personas residentes en la zona sur de la bahía, como Maliaño, Muriedas, El Astillero o Guarnizo.

Para ampliar información sobre el estudio y las condiciones de participación, las personas interesadas pueden enviar un correo a Ignacio.fernandez@unican.es o miguel.santibanez@unican.es o bien, llamar a los investigadores principales, a los teléfonos 942 206 745 (Ignacio Fernández) o 942 201 685 (Miguel Santibáñez).