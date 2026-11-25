25N. - UC

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha proclamado la necesidad de avanzar en el camino de la igualdad de mujeres y hombres, como bandera de los derechos humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

En el acto, celebrado en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria (UC), se ha leído el Manifiesto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y se ha guardado un minuto de silencio.

La vicerrectora de Coordinación y Comunicación, Mar Marcos, ha subrayado que el 25N "es una demostración de que sabemos que existe la violencia contra las mujeres y de que nos oponemos a ella". Al hilo, ha apuntado que la violencia contra la mujer es "tan antigua como las civilizaciones" y es "estructural", por ello "está dentro de la sociedad y es muy difícil de erradicar".

Según ha señalado, los jóvenes en la actualidad "sienten rechazo por la violencia física", aunque existen otros tipos de violencia, como "el desprecio o el control". Así, ha indicado que el deber de los profesores de la universidad es "ayudar a que estos micromachismos desaparezcan de la sociedad".

Personal de las Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria y de la EPI de Minas y Energía ha participado en la lectura del texto, en el que se ha reclamado "la necesidad de avanzar en el camino de la igualdad de mujeres y hombres, como bandera de los derechos humanos".

En este contexto, las universidades españolas, reunidas en CRUE, han reiterado su compromiso con la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, con el ánimo de construir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir libres de miedo, coacción y discriminación.

"Las violencias contra las mujeres son evitables, y la investigación, el conocimiento, la educación y el compromiso colectivo pueden erradicarlas", han defendido.

Así, han manifestado que las universidades quieren ser espacios seguros para las mujeres, donde el respeto sea la norma, donde nadie mire hacia otro lado y donde quien sufra cualquier forma de violencia encuentre escucha, protección, acompañamiento y respuestas eficaces.

Asimismo, ha instado a conocer mejor las causas de la violencia de género, las señales que la anticipan, sus nuevas formas en el entorno digital y las medidas que realmente funcionan.

Según han señalado, en las universidades españolas cada vez son más las investigaciones en este ámbito, y se trabaja para que sus resultados no se queden en las publicaciones, sino que se transformen en cultura, en hábitos cotidianos y en valores compartidos.

"Somos un apoyo para quienes necesitan respuestas basadas en la evidencia científica: las entidades y asociaciones que acompañan cada día a las víctimas, y los agentes y profesionales de la educación, la salud, la justicia, la seguridad o los servicios sociales", han reivindicado.

De esta forma, este 25 de noviembre la UC ha destacado que "formarse en igualdad es transformar" y han sostenido que "frente a las violencias contra las mujeres no caben el silencio ni la inacción, y mucho menos la indiferencia".

El acto también ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz; el Fiscal Superior de Cantabria, Jesús Arteaga; el teniente Samuel Calderón, adscrito a la Compañía de la Guardia Civil de Torrelavega; y con las directoras de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, Gema Fernández, y de la Escuela Universitaria Gimbernat, Isabel Díaz.