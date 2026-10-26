La UC y la Real Federación Cántabra de Vela se unen para acercar la navegación a la comunidad universitaria

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y el presidente de la Real Federación Cántabra de Vela (RFCV), Fernando Mirapeix - UC

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y el presidente de la Real Federación Cántabra de Vela (RFCV), Fernando Mirapeix, han firmado este lunes un convenio de que permitirá a los universitarios ampliar las oportunidades de iniciarse en la vela, perfeccionar su práctica y participar en actividades náuticas y culturales.

"Santander es un lugar ideal para navegar a vela y queremos que la comunidad universitaria pueda acercarse a nuestras flotas, aprender y disfrutar de esta experiencia", ha señalado Mirapeix.

Uno de los principales proyectos recogidos en el acuerdo es la creación del Equipo de Regata UC, que estará integrado por miembros de la comunidad universitaria interesados en participar en competiciones y travesías de crucero, ha informado la institución académica.

El equipo podrá tomar parte en regatas de verano, como el Campeonato de Cantabria y la Vuelta a Cantabria, así como en travesías de fin de semana. Para facilitar su puesta en marcha, la Federación desarrollará programas de formación en navegación de crucero y elaborará una bolsa de deportistas universitarios interesados en participar.

El convenio contempla también la colaboración de la RFCV en la configuración del equipo que represente a la Universidad en los Campeonatos de España Universitarios de Vela, cuando la UC participe en estas competiciones, así como la posibilidad de facilitar embarcaciones para los entrenamientos previos, en función de su disponibilidad.

La vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz, ha destacado el potencial de los universitarios que ya practican este deporte y la importancia de favorecer su coordinación. "Hay universitarios con mucha experiencia que navegan habitualmente y queremos ayudarles a prepararse juntos para conseguir los mejores resultados en los Campeonatos Universitarios", ha explicado.

El acuerdo también pretende facilitar el acceso a la vela a quienes todavía no han tenido la oportunidad de practicarla. Para ello, la Federación ofrecerá descuentos en cursos de navegación dirigidos a la comunidad universitaria, tanto en los programas de invierno que se desarrollan en Marina del Cantábrico como en los de verano que tienen lugar en la Isla de la Torre. En este último caso, las ventajas se extenderán también a las hijas e hijos de miembros de la comunidad universitaria.

Asimismo, la RFCV participará en los Jueves Deportivos UC, organizados por el Servicio de Actividades Físicas y Deportes de la Universidad, mediante jornadas de iniciación que permitirán a los participantes tener un primer contacto con este deporte.

La colaboración entre ambas instituciones trasciende el ámbito deportivo e incorpora una vertiente cultural y divulgativa, con la organización conjunta de conferencias, charlas y jornadas relacionadas con la ciencia, el mar y la navegación.

Entre las iniciativas previstas figuran visitas gratuitas al Planetario de la UC para personas federadas y participantes en las actividades de la Isla de la Torre, así como la posibilidad de organizar una jornada de puertas abiertas en la Escuela Técnica Superior de Náutica, con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones y su oferta académica.

El convenio contempla, además, la utilización compartida de espacios para el desarrollo de estas actividades. La Federación pondrá a disposición de la Universidad las instalaciones de la Isla de la Torre para actividades formativas, reuniones y otros encuentros, con un descuento del 15% sobre las tarifas vigentes. Por su parte, la UC facilitará espacios universitarios para la celebración de las iniciativas incluidas en el programa cultural conjunto.

Al acto han asistido también la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz Ruiz de Navamuel y la directora de la RFCV, Fátima Piñeiro.