UGAM-COAG urge a Desarrollo Rural a convocar la Mesa Agraria que le pidió hace un mes

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UGAM-COAG ha urgido a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación a convocar la Mesa Regional Agraria que le solicitó formalmente el pasado 11 de febrero, hace ya casi un mes.

Según ha explicado en un comunicado, el objetivo es abordar "de manera conjunta y con carácter prioritario varios problemas que están afectando gravemente al sector ganadero de la región".

Entre los temas propuestos para el orden del día, figuran los "retrasos y errores" en pagos de ayudas e indemnizaciones; las "dificultades" y "obstáculos" para la incorporación de jóvenes al sector y para el relevo generacional y la búsqueda de soluciones, o el "elevado porcentaje" de contratos verbales de aprovechamiento forrajero y penalizaciones en la PAC.

UGAM-COAG ha tildado de "imprescindible" la celebración de esta Mesa Agraria para "avanzar en soluciones reales y urgentes que garanticen la estabilidad y el futuro del sector ganadero en Cantabria".