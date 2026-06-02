UGT achaca la caída del paro al verano y avisa de que el empleo crece "al menor nivel de los tres últimos años"

Archivo - El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona . Foto de archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha achacado la caída del paro en mayo en Cantabria y el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social a la campaña de verano y ha advertido de que el empleo en la comunidad crece "al menor nivel de los últimos tres años" y la comunidad está "a la cola" en contratación indefinida.

El secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona, ha indicado que el comportamiento del empleo que muestra la comunidad autónoma es el habitual en esta época del año.

"Es lo que toca en estas fechas cercanas al verano", ha dicho Carmona, que baje el paro gracias al sector servicios --el 86% de las personas que salieron del desempleo en mayo pertenecen al mismo-- y aumente la afiliación, "aunque a costa de un empleo temporal que en gran parte desaparecerá cuando acabe el verano".

Aunque ha reconocido que Cantabria anota "los menores registros de desempleo desde 2008" y está "en máximos históricos" de afiliaciones, superando por primera vez los 240.000 en estas fechas, ha advertido de que el empleo "aumenta a su menor nivel de los tres últimos años".

Además, ha indicado que, al margen del crecimiento del empleo en cantidad, sigue habiendo un "problema" con la calidad del mismo, dado que Cantabria sigue "a la cola de España" en contratación indefinida.

Y es que de los contratos suscritos en mayo en Cantabria, un 27,41% fueron indefinidos, mientras que en España supusieron el 43,2%, una diferencia de casi 16 puntos. Según Carmona, solo tres autonomías se encuentran por debajo del nivel de Cantabria.

"Sin un cambio de modelo productivo, la lectura es siempre la misma", ha dicho el líder de UGT.

Carmona ha advertido que esta menor calidad en el empleo incide en la cotización y en las prestaciones por desempleo cuando no se puede trabajar.

Respecto a la tasa de cobertura por desempleo, ha indicado que en Cantabria está en máximos históricos, con más de un 75%, si bien es la quinta más baja del país y está cinco puntos por debajo que la media nacional (80,9%).