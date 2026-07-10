UGT advierte que la reducción de docentes en Infantil y Primaria "acelerará el deterioro de la calidad educativa"

Archivo - Imagen de una profesora imparte una clase a sus alumnos en el aula. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha alertado este viernes que la reducción del número de docentes en Educación Infantil y Primaria planteada por la Consejería de Educación "no tiene justificación alguna y acelerará un inevitable deterioro de la calidad educativa".

En un comunicado, UGT Enseñanza Pública ha censurado que "mientras el discurso institucional se esmera en difundir la mejora de la calidad educativa en Cantabria, decisiones de planificación de recursos humanos y organización de los centros como ésta reflejan una realidad muy distinta, caracterizada por la progresiva reducción de puestos docentes, el incremento de la sobrecarga laboral y el debilitamiento de la atención al alumnado".

En este sentido, UGT ha exigido a la Consejería de Educación la paralización de los recortes previstos, la recuperación de las plazas docentes amortizadas, la reducción del abuso de las plazas perfiladas y el refuerzo de las especialidades de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Música y Educación Física.

El sindicato rechaza unas previsiones de reducción de plantilla en Educación Infantil y Primaria de 163 puestos docentes, que en su opinión, "no deja de ser una cifra que tendrá consecuencias directas sobre la atención educativa del alumnado cántabro y las condiciones laborales del profesorado, por mucho que se intente justificar".

A esta circunstancia se suma una política de amortización de plazas que, según UGT, afecta especialmente a las especialidades de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT), Música, Lengua Extranjera Inglés y Educación Física, lo que en su opinión compromete "seriamente" la calidad de la enseñanza y la adecuada atención a las necesidades del alumnado.

Para la organización sindical resulta "especialmente preocupante" la situación de los especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, máxime cuando "la creciente diversidad presente en las aulas exige una atención especializada e individualizada para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Al respecto, ha afirmado que las medidas impulsadas por la Administración "reducen progresivamente los tiempos de intervención individualizada y generalizan la presencia de estos especialistas dentro del aula ordinaria para atender simultáneamente a perfiles muy diversos".

"Esta organización, presentada bajo el concepto de educación inclusiva, no puede sustituir los apoyos especializados que muchos alumnos necesitan. La propuesta de suprimir 27 puestos de AL y PT supone un grave retroceso en un contexto en el que la demanda de estos profesionales continúa aumentando y en el que numerosos especialistas alertan del elevado porcentaje de alumnado que requiere este tipo de intervención", ha remarcado.

OTROS COLECTIVOS DOCENTES ESPECIALMENTE PERJUDICADOS

UGT Enseñanza Pública considera "igualmente preocupante" la situación del profesorado de Música, una especialidad que, según el sindicato, viene sufriendo "un progresivo deterioro mediante el abuso de las plazas perfiladas y la asignación de funciones ajenas a su ámbito de especialización".

"Muchos docentes atienden a más de 300 alumnos, compatibilizan la tutoría con la impartición de áreas troncales y, al mismo tiempo, ven limitado el desarrollo de las enseñanzas propias de su especialidad", prosigue el comunicado de UGT Enseñanza Pública.

Además, continúa sin implantarse plenamente la segunda sesión de Música prevista por la LOMLOE en el segundo ciclo de Primaria y se reduce la atención musical al alumnado de Educación Infantil, ha continuado, precisando que esta situación afecta a más de la mitad de la plantilla de especialistas de Música y encuentra un paralelismo en Educación Física, donde también aumenta "considerablemente" el número de plazas perfiladas.

UGT ha explicado que esta práctica provoca que docentes que obtuvieron su plaza mediante oposición en una especialidad concreta vean limitadas sus posibilidades profesionales en favor de otros aspirantes que acceden mediante menciones o perfiles específicos, por lo que esta política "desvirtúa el principio de especialización docente y repercute directamente en la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado", a su juicio.

Para UGT Enseñanza Pública, "las consecuencias de estas decisiones no siempre son inmediatas, pero terminan reflejándose en el incremento de las dificultades de aprendizaje, el fracaso escolar, la desigualdad de oportunidades y la pérdida de talento docente" y "solo mediante una planificación basada en criterios pedagógicos, y no exclusivamente organizativos o económicos, será posible garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa para todo el alumnado", ha concluido.