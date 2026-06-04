UGT aplaza la huelga del transporte por carretera al 22 de junio y convoca asamblea en Cantabria el día 10

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SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha aplazado del 8 al 22 de junio el inicio de la huelga general estatal de una semana en el transporte de viajeros y de mercancías por carretera ante las necesidades de movilidad y desplazamiento de la visita a España del Papa León XIV.

El sindicato pospone la huelga, que se iniciará el lunes 22 y concluirá el domingo 28 de junio, y convoca antes asambleas del sector del transporte por carretera por todo el país, que en Cantabria será el miércoles 10 de junio, en la sede de UGT en Santander, a partir de las 16 horas.

Según ha informado el sindicato, el aplazamiento de la huelga "responde exclusivamente a un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía en unos días en los que la visita del Papa, prevista entre los días 6 y 12 de junio, provocará una elevada afluencia de personas e importantes necesidades de movilidad y desplazamiento".

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT considera que "no es el momento de añadir dificultades adicionales a millones de ciudadanos y de ciudadanas y a los dispositivos de movilidad programados con la visita de León XIV", aunque reafirma que el aplazamiento "no modifica en absoluto las razones que motivaron la huelga ni supone cambio alguno en la posición del sindicato".

"Seguimos reclamando la necesidad urgente de reconocer la penosidad de la conducción profesional por carretera y una respuesta inmediata a la solicitud de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación", ha indicado el sindicato para confirmar que "la huelga sigue en pie".

La federación de UGT donde se adscriben los afiliados del sector en el sindicato ha lamentado que continúa sin recibirse comunicación oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes registrados el 10 de octubre de 2025 para el transporte de viajeros y el 20 de octubre del año pasado para el transporte de mercancías.

"Más de siete meses después de registrarse estas solicitudes, sigue sin conocerse qué informes técnicos se han elaborado al respecto, si se ha reunido la comisión de evaluación prevista en la normativa o cuál es el calendario previsto para resolver definitivamente el procedimiento", ha detallado UGT.

Para el sindicato, las recientes declaraciones de la ministra Elma Saiz en el Congreso de los Diputados "tampoco despejan dudas porque, aunque afirmó que los expedientes continúan tramitándose, no concretó en qué situación se encuentran, qué plazos maneja el propio Ministerio ni cuándo piensa adoptarse una resolución definitiva, además de que UGT no dispone de ninguna notificación formal que confirme oficialmente esas afirmaciones".

"Tenemos voluntad de negociación y de diálogo pero el tiempo de las palabras vacías y las buenas intenciones ya ha terminado", ha concluido el comunicado del sindicato.