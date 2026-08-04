UGT avisa que la caída del paro en Cantabria se basa en contratos temporales y en hostelería y comercio

Archivo - El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona - UGT - Archivo

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha considerado "muy positivo" que Cantabria haya sido una de las tres comunidades autónomas donde el paro se ha reducido en julio y también la que ha liderado la creación de empleo, si bien ha advertido que ello "una vez más se basa en la estacionalidad, en sectores de actividad muy concretos y en un empleo exclusivamente temporal".

"Si se tiene en cuenta la calidad de ese empleo, la opinión ya no es tan favorable", ha indicado en un comunicado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona.

Y es que, según ha resaltado, en julio la contratación indefinida ha caído un 4% en comparación al mes anterior y sólo ha crecido la temporal, "y por encima del 7%".

En este sentido, Carmona ha resaltado que Cantabria, con apenas un 26% de contratos indefinidos en julio, se sitúa 13 puntos por debajo de la media nacional (40%).

"Seguimos siendo una de las autonomías con empleo más frágil y temporal y siempre muy asociado a determinadas épocas del año y sectores de actividad muy concretos", ha señalado el sindicalista.

Como prueba, ha señalado que, de las casi 5.600 afiliaciones de personas asalariadas más registradas el mes pasado en comparación a junio, casi 2.900 eran de la hostelería y 1.600 del comercio.

Pese a ello, ha reconocido que, anque el empleo creció principalmente, en el sector servicios gracias al comercio y la hostelería --que compensaron la pérdida de 1.700 afiliaciones en la educación--, lo hizo también en los demás sectores, "lo que siempre es especialmente positivo".

Sí ha precisado que, "pese a este aumento en julio, el empleo en Cantabria sigue creciendo la mitad que en España en el último año".

Carmona ha destacado también que el empleo temporal generado el pasado julio en Cantabria "se asocia principalmente a los más jóvenes y a los mayores de 44 años" y "más que probablemente y, por desgracia, será un empleo pasajero hasta el final de la campaña de verano".

NUEVE PUNTOS MENOS DE COBERTURA POR DESEMPLEO

Además, ha indicado que este empleo "más temporal y precario" en Cantabria provoca que la tasa de cobertura por desempleo --o personas que perciben alguna prestación (sin contar el que no ha tenido un empleo con anterioridad)-- sea "una de las más bajas del país", con un 71,5%, casi nueve puntos inferior a la media española.

En este sentido, Carmona ha advertido que en Cantabria sigue habiendo más de 9.400 personas desempleadas que no perciben prestación alguna, un 35% de todo el desempleo de la región, porcentaje que llega al 37% en el caso de las mujeres y al 29% en hombres.