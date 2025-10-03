UGT y CCOO convocan el día 15 paros de dos horas y una concentración en Santander contra el "genocidio" en Gaza

Los secretarios generales y los de Organización de UGT y de CCOO en Cantabria tras el registro de las movilizaciones - UGT

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han registrado en Cantabria las movilizaciones que han convocado para el 15 de octubre en todos los centros de trabajo del país, con paros de dos horas en cada turno de trabajo y una concentración en sus sedes de Santander, en una jornada "de lucha y de denuncia" del "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

Al igual que en el resto de España, las dos organizaciones sindicales han formalizado legalmente las movilizaciones para dar cobertura legal a todas las acciones que se desarrollen con el objetivo de dar a la denuncia "una dimensión laboral de lo que está sucediendo en Gaza", han informado en nota de prensa.

Así, convocan paros de 10.00 a 12.00 horas para las jornadas de trabajo partidas y las jornadas continuadas de mañana; de 17.00 a 19.00 horas, para las jornadas continuadas de tarde; y de 2.00 a 4.00 de la madrugada, para las continuadas de noche.

Además de todos los actos que se programen en Cantabria el día 15, ambos sindicatos convocan una concentración de protesta a las 11.00 horas en sus sedes de Santander, en la confluencia de las calles Rualasal y Santa Clara.

BASTA DE "GENOCIDIO"

Tanto UGT como CCOO de Cantabria han animado a secundar todas las movilizaciones convocadas para "luchar y debatir sobre el genocidio en Palestina", en una jornada "de lucha" con los lemas 'Stop Genocidio' y 'Las trabajadoras y trabajadores decimos: ¡Basta de genocidio contra el pueblo palestino'.

En un manifiesto conjunto, los dos sindicatos denuncian que "el Estado de Palestina y especialmente la población de Gaza está siendo víctima de un genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, deportaciones masivas y destrucción de sus viviendas e infraestructuras". "Los trabajadores estamos viviendo en tiempo real uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia reciente: la aniquilación de un país hermano al otro lado del Mediterráneo".

Asimismo, consideran como "crímenes de guerra" que el hambre "esté siendo utilizada como arma", condenando "a una muerte segura a decenas de miles de personas, en su mayoría niñas y niños", y que "se está negando el acceso a la ayuda humanitaria".

"La clase trabajadora palestina es quien más está sufriendo las consecuencias de la masacre. Trabajadoras y trabajadores de todos los sectores están siendo asesinados, también personal sanitario y de ONG y periodistas, cuyo único delito ha sido intentar dar a conocer la magnitud de los crímenes que el gobierno ultraderechista de Israel está llevando a cabo en Gaza", agrega el manifiesto de UGT y de CCOO con motivo de las movilizaciones del 15 de octubre.

Por ello, exigen el alto el fuego "permanente", la suspensión "completa" y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel, medidas contra las empresas que se "lucran" del "asesinato sistemático de un pueblo" y la prohibición "efectiva" del comercio de armas con Israel.

Además, reivindican "la condena de la política genocida del Gobierno israelí por parte de todas las administraciones del Estado, sean locales, autonómicas o estatales; la urgente puesta en marcha de planes de cooperación para Palestina y que se asegure la ayuda humanitaria y la seguridad a bordo de la Flotilla humanitaria Global Sumud", concluyen.