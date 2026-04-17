UGT cifra entre un 60% y un 65% el seguimiento de la huelga del comercio textil en Cantabria - UGT

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria ha cifrado entre un 60% y un 65% el seguimiento de la huelga en el comercio textil convocada por el sindicato este viernes, a la que están llamados los 3.000 trabajadores de grandes cadenas en la región, en defensa de los derechos y salarios del convenio sectorial autonómico y en contra del estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO y la patronal, Asociación Retail Textil España (ARTE).

Además, en la capital cántabra han cerrado tiendas de marcas como MANGO, Pull&Bear, Stradivarius, Calzedonia, Tezenis, Scalpers, Oysho o Roberto Verino, entre otras.

La secretaria del Sector de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha aportado estos datos en declaraciones a los periodistas durante la concentración celebrada en la puerta de la tienda Zara de la calle Lealtad de Santander.

Secadas ha reclamado excluir a los empleados del sector textil de Cantabria de dicho convenio estatal, tal y como ocurre en el País Vasco, ante en el "empeoramiento" de las condiciones laborales por la pérdida de los festivos, los pluses, las tardes de los sábados y lo que ha calificado como "lo más importante", la pérdida salarial.

En esta línea, ha asegurado que el nuevo convenio de ARTE nacional "viene mal" a los empleados cántabros porque "pierden muchos derechos que ha costado mucho conseguir", ya que el acuerdo regional era "buenísimo", ha puntualizado.

En total, la huelga afecta a 3.000 trabajadores de las plantillas de las grandes empresas del sector con al menos 400 empleados o una superficie de 3.500 metros cuadrados y de aquellas con establecimientos en tres comunidades autónomas.

La huelga en Cantabria ha coincidido con paros de 24 horas convocados en Galicia y otras provincias, además de movilizaciones y concentraciones de protesta por todo el país.

La anterior huelga general en el comercio textil cántabro fue hace 28 años (1998) para lograr un nuevo convenio colectivo autonómico que, entre otras cuestiones, eliminó por aquel entonces el trabajo obligatorio del sábado por la tarde en los tres meses de verano.

La siguiente referencia de un paro de 24 horas en el sector fue el convocado también por UGT el 7 de enero de 2023, aunque exclusivamente en el Grupo Inditex y que no se llevó a cabo por un acuerdo previo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para que se aplicara el convenio colectivo de Cantabria en todas las marcas y establecimientos de la multinacional.

Además de la protesta frente a Zara, UGT ha convocado otra concentración por la tarde, a las 18.00 horas, en Valle Real, donde se ubican varias de las marcas empresariales afectadas.