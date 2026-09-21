UGT se concentra ante el Parlamento para exigir el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio de la dependencia - UGT

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este lunes a los grupos parlamentarios de Cantabria el cambio de la disposición adicional de la Ley de Derechos y Servicios Sociales que bloquea en la actualidad la posibilidad de negociar un nuevo convenio colectivo autonómico para más de 10.000 trabajadores del sector de la atención a la dependencia.

En una concentración de protesta ante el Parlamento de Cantabria, la secretaria de Dependencia de UGT Servicio Públicos, Gema Fernández, ha señalado que ya ha habido contactos con los grupos parlamentarios y con el propio Gobierno de Cantabria "con compromisos y buenas palabras pero a día de hoy no hay nada".

"Queremos que se cambie esta disposición legal porque, de lo contrario, los precios públicos en el sector están asociados a un convenio colectivo estatal desfasado y no se podrá negociar un convenio colectivo autonómico que mejore la precaria situación salarial y laboral del sector", ha precisado.

La sindicalista ha censurado que "nuestros salarios son indignos y no podemos seguir así con una situación actual de los auxiliares en las residencias y en los servicios de ayuda a domicilio".

"Vamos a trabajar perdiendo dinero", ha subrayado, apuntando que en este sector un auxiliar "viene a cobrar poco más de 1.100 euros y las personas de la limpieza menos de 1.000".

Fernández ha advertido que las movilizaciones continuarán hasta que se cambie la disposición "y nos podamos sentar a negociar un convenio colectivo autonómico que hay en casi todas las comunidades autónomas y que creo que nos merecemos".