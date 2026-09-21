UGT se concentra ante el Parlamento para exigir el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio de la dependencia

UGT se concentra ante el Parlamento para exigir el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio de la dependencia
UGT se concentra ante el Parlamento para exigir el desbloqueo de la negociación del nuevo convenio de la dependencia - UGT
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 17:02
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SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este lunes a los grupos parlamentarios de Cantabria el cambio de la disposición adicional de la Ley de Derechos y Servicios Sociales que bloquea en la actualidad la posibilidad de negociar un nuevo convenio colectivo autonómico para más de 10.000 trabajadores del sector de la atención a la dependencia.

En una concentración de protesta ante el Parlamento de Cantabria, la secretaria de Dependencia de UGT Servicio Públicos, Gema Fernández, ha señalado que ya ha habido contactos con los grupos parlamentarios y con el propio Gobierno de Cantabria "con compromisos y buenas palabras pero a día de hoy no hay nada".

"Queremos que se cambie esta disposición legal porque, de lo contrario, los precios públicos en el sector están asociados a un convenio colectivo estatal desfasado y no se podrá negociar un convenio colectivo autonómico que mejore la precaria situación salarial y laboral del sector", ha precisado.

La sindicalista ha censurado que "nuestros salarios son indignos y no podemos seguir así con una situación actual de los auxiliares en las residencias y en los servicios de ayuda a domicilio".

"Vamos a trabajar perdiendo dinero", ha subrayado, apuntando que en este sector un auxiliar "viene a cobrar poco más de 1.100 euros y las personas de la limpieza menos de 1.000".

Fernández ha advertido que las movilizaciones continuarán hasta que se cambie la disposición "y nos podamos sentar a negociar un convenio colectivo autonómico que hay en casi todas las comunidades autónomas y que creo que nos merecemos".

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