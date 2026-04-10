UGT convoca huelga en el comercio textil de Cantabria el día 17 contra el nuevo convenio estatal

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El sindicato solicitará el lunes en una mediación previa al paro en el ORECLA que se excluya del acuerdo a Cantabria SANTANDER 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado el viernes 17 de abril una huelga en el comercio textil de Cantabria en contra del nuevo convenio colectivo estatal para las grandes marcas del sector y del calzado porque "pone en peligro los derechos que durante años se han negociado y logrado en el convenio autonómico".

Así lo ha señalado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) este viernes en un comunicado, en el que ha opinado que el convenio colectivo estatal que pretende unificar las condiciones laborales en empresas con 400 o más empleados o establecimientos con una superficie superior a 3.500 metros cuadrados "supone un duro varapalo" para los más de 3.000 trabajadores afectados en Cantabria y "está provocando una gran alarma social" entre ellos.

La responsable autonómica de Comercio de UGT, Noemí Secadas, ha anunciado que el sindicato solicitará en una mediación previa a la huelga que se excluya a Cantabria de este acuerdo estatal que implica "la pérdida de la compensación por sábados tarde y los festivos, la desaparición de varios pluses como el de actividad y el de escaparates o la imposibilidad de consolidar horas en contrato, entre otros perjuicios".

La sindicalista ha precisado que, si en esa mediación previa a la huelga convocada este lunes 13 en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) no se garantiza la exclusión de Cantabria del convenio estatal, "la huelga seguirá adelante y continuaremos con las movilizaciones".

Además de la huelga en Cantabria, UGT ha convocado también concentraciones de protesta por toda España el mismo 17 de abril ante las empresas impulsoras de este nuevo convenio estatal, como Zara, Primark, Cortefiel o H&M.

EXCLUSIÓN COMO EN EL PAÍS VASCO

Secadas ha afirmado que el nuevo convenio estatal "supone una agresión inimaginable a las plantillas cántabras, que verán disminuidos sus derechos más pronto que tarde y, si los firmantes del convenio estatal aseguran que no afectará en Cantabria, no tendrían que tener problema en excluir a este territorio como han hecho en el País Vasco".

Para la responsable de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria las trabajadoras del textil cántabro "no deberían esperar a ver en su nómina la prueba de esta traición", por lo que las ha animado a "salir a la calle para defender sus derechos".

Además, ha dicho que UGT no entiende "que CCOO se haya comprometido a no volver a firmar el convenio provincial, priorizando otros intereses al bienestar de las trabajadoras de Cantabria".