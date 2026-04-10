UGT plantea al Parlamento abordar la jornada de 35 horas y la revisión del sistema salarial en Sanidad

Parlamento de Cantabria - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha planteado este viernes la constitución de dos mesas de negociación en el Parlamento de Cantabria con participación de los sindicatos para abordar la jornada de 35 horas semanales y la revisión del sistema retributivo en el Sistema Cántabro de Salud (SCS).

El sindicato, que hoy ha participado en el inicio de la tramitación parlamentaria del Presupuesto de Cantabria, ha trasladado su propuesta a la representante del PRC, Paula Fernández, destacando el nuevo escenario generado por el futuro Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

"Hemos recalcado en la reunión con el PRC que ya planteamos en la Mesa Sectorial de Sanidad la necesidad de abrir espacios de negociación específicos que permitan adaptar la organización del trabajo y las condiciones laborales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los cambios normativos en curso", ha explicado el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona.

El sindicalista ha precisado que UGT propone crear una mesa de negociación sobre cargas laborales y jornada y otra sobre la revisión de forma global del sistema salarial del Servicio Cántabro de Salud.

En la primera, el objetivo es analizar la situación real de los centros sanitarios y avanzar hacia la implantación efectiva de la jornada de 35 horas semanales, para lo que considera de especial importancia evaluar las cargas asistenciales, regular adecuadamente la turnicidad incluyendo noches y festivos, garantizar los descansos tras guardias y evitar situaciones de sobrecarga que afectan tanto a los profesionales como a la calidad asistencial.

En la segunda mesa retributiva, UGT considera necesario analizar los acuerdos adoptados en los últimos años, corregir posibles desigualdades entre profesionales y actualizar los distintos complementos retributivos; todo ello con el fin de "avanzar hacia un modelo más equitativo y adaptado a la nueva organización de la jornada laboral".

NUEVO ESTATUTO MARCO, OPORTUNIDAD PARA MEJORAR

A juicio de Carmona, el proceso de cambio que abre el nuevo Estatuto Marco representa una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el sistema sanitario público, reforzar la calidad asistencial y garantizar la sostenibilidad del servicio.

En este sentido, ha reiterado que el sindicato ha insistido a la representante del PRC en que "es necesario abrir estas mesas de negociación a la mayor brevedad posible, con la participación de las organizaciones sindicales, para abordar de forma ordenada y eficaz los retos planteados".